Lázár elárulta: új beszerzési- és pályáztatási rendszerben gondolkodik a kormány

Készül egy új, állami beruházások rendjéről szóló törvény is, amely a tervek szerint január elsejétől „teljesen új világot teremt Magyarországon” az állami, önkormányzati közcélú beruházások tekintetében - derült ki Lázár János Facebook oldalára feltöltött rövid videójából, ami egy friss rádióinterjúból származik.

Az építési és beruházási miniszter úgy fogalmazott:

"Új beszerzési rendszerben, új pályáztatási rendszerben, új tervezési rendszerben és új elszámolási rendszerben gondolkodunk. Új pénzügyi-gazdasági viszonyokat fogunk teremteni, tiszta vizet öntünk a pohárba. Sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb, az állam érdekeit sokkal jobban védő rendszer fog születni"

Mint azt Lázár kifejtette, a legfontosabb, hogy az államnak olyan beruházásokat kell most és a jövőben is támogatnia, amelyek a társadalom javát szolgálják és gazdasági növekedést is jelentenek.

A miniszter hozzátette, az állami beruházásoknál számára prioritás a pontosabb és precízebb előkészítés, a hatékonyságnövelés és a közérdek jobb védelme.

Ez alatt azt értem, hogy jobban meg kell tervezni, hogy hol építünk iskolát, mekkora iskolát vagy uszodát építünk, milyen közinfrastruktúrákat hozunk létre

– tette hozzá a fideszes politikus.

Mint arról beszámoltunk, nettó 1,055 milliárd forintért újítják fel a kocsiszínt és a versenyistállót a Lázár János-féle Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél.

Emlékezetes, tavaly novemberben a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte nettó közel 22 milliárd forintos ajánlatával az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiírt „Mezőhegyesi Ménes Birtok tervezés és kivitelezés” nevű közbeszerzést.