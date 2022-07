Az okosórák világában is létezik csúcskategória! (x)

Mindössze néhány évtizede vannak velünk a mobiltelefonok, de pár éve megjelentek már az okostelefonok, amelyek szinte egyesítik a mobiltelefonok és a számítógépek tengernyi szolgáltatását.

Nem volt kérdéses, hogy ezt követően sorra jelennek meg olyan technológiai újítások, amelyek ezeket az iparágakat fogják vagy továbbfejleszteni vagy kiszolgálni.

Az okosórák és okoskarkötők megjelenése

A technikai vívmányok egyike volt az okosórák és okoskarkötők megjelenése, amely azt a piaci rést találta meg, ami során főleg sportolók szeretnének úgy aktívan tevékenykedni, hogy közben kapcsolatban tudjanak maradni a külvilággal, de ne kelljen egyúttal a nehéz mobiltelefonokat mindenhová magukkal cipelniük.

Érdekes módon az okosórák és -karkötők nem kizárólag ennek a rétegnek lettek a kedvencei, napjainkra szinte már megszűnőben van az analóg órák divatja és mindenki okosórával flangál.

A felsőkategóriás Xiaomi Amazfit GTS 2 mini

Ahogy a neve is mutatja, ez egy mini okosóra, ugyanis nagyon kompakt, kicsi és vékony mérettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy jól mutasson gyerekek, hölgyek és vékony csuklójú emberek kezén is. Ráadásul könnyű is, súlya nem éri el a 20 grammot.

Ezenkívül ez az okosóra kimondottan felsőkategóriásnak mondható, mivel a mini mérete ellenére maximális teljesítmény nyújtására képes. A csúcskategóriás Xiaomi Amazfit GTS 2 mini AMOLED, Always-on, 1,55’’-os kijelzővel rendelkezik, amely amikor szükség van rá, élénken világít.

Pixelsűrűsége nem kevesebb, mint 340 ppi, pixel felbontása is igen magas, egyedülálló, aminek hatására elmondható, hogy páratlan a grafikája. A ragyogóan éles színeket és kontúrokat az innovatív belső és külső kialakítás teszi teljessé. Ráadásul, több, mint 50 óraprofil közül választhatsz és akár a saját fényképeidet is megjelenítheted háttérként!

Magas színvonalú szolgáltatások

Az Amazfit GTS2 nem csupán méri a pulzusszámot. 24 órás pulzusfigyelő funkciója jelez, ha rendellenesen megemelkedett pulzusszámot tapasztal és figyelmezteti tulajdonosát. Így ez az okosóra méltán védi a használója egészségét és megelőzi a baleseteket.

A véroxigén-telítettség szervezetünk egyik legfontosabb egészségügyi mutatója. A továbbfejlesztett Amazfit GTS 2 már ezt a funkciót is tartalmazza. A már ismert alvásminőség ellenőrzésen túl a rendszer figyeli a hölgyek ciklusát is. A menstruáció rögzítését követően jelzi a telefon a termékeny időszakokat és a következő ciklus körülbelüli kezdési időpontját.

Számtalan további szolgáltatás található a GTS 2-n, melyről részletesebben a hellowatch.hu oldalán tájékozódhatsz!