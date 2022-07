Átadták a 2,2 milliárd forintból épült Airbus gyulai gyárát, már el is kezdődött a termelés

Hivatalosan is átadták csütörtökön az Airbus új gyulai gyárát,, ahol a termelés is elindult – számolt be az MTI. Palkovics László technológiai és ipari miniszter szerint történelmi pillanat, hogy a gyár megkapta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) engedélyét a gyártáshoz, ilyen jogosultsággal nem sok ország rendelkezik.

Az Airbus gyulai gyárának építése 2020 decemberében kezdődött.

A központ mintegy 2,2 milliárd forintból jött létre, ennek felét gépek és eszközök beszerzésére fordították.

A 13 ezer négyzetméter alapterületű üzemben az európai repülőgépgyártó helikoptereinek sárkányszerkezetéhez és dinamikus rendszereihez gyártanak acélból és titániumból precíziós alkatrészeket, emellett az ajtópanelek egy részét is itt állítják elő. A termelés már el is kezdődött.

A gyulai lesz ezen alkatrészek esetében a teljes Airbus-család egyedüli ellátási pontja.