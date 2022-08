További benzinkutak zárhatnak be

Az atv.hu beszámolója szerint újabb benzinkutakon fogyhat ki az üzemanyag, ami miatt töltőállomások zárhatnak be. A Független Benzinkutak Szövetségének képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a MOL Százhalombattai finomítójában most kezdődik a karbantartás, ezért csak a korábbi üzemanyag mennyiség 60 százalékát tudják előállítani.

A nagykereskedelmi hálózatok nem tudják biztosítani, hogy a kutak száz százalékig telítve legyenek, de igyekeznek az ellátást megszervezni. Megnyugtathatok minden fogyasztót, hogy a következő időszakban - augusztusban, szeptemberben - is lesz üzemanyag a töltőállomásokon. A nagy fogyasztók számára szintén. Tehát mind gázolajból, mind benzinből el fogjuk tudni látni a piacot

- ígérte Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Egri Gábor a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Spirit Fm, Aktuál című műsorában pedig úgy fogalmazott, hogy az országban áruhiány van és nincs kellő üzemanyag ami szerinte további korlátozásokat eredményezhet. A szombati kormányzati bejelentéssel párhuzamosan a MOL bejelentette, hogy a hatvanhat százalékról ötven százalékra korlátozza a benzinkutak, illetve a kis benzinkutak kiszolgálását.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője azt javasolta, hogy kicsit nagyobb türelemmel és időráfordítással álljanak most a tankoláshoz, mert nagy valószínűséggel nehezen fognak most megtankolni az első benzinkúton, ahol akár benzin vagy a gázolaj átmeneti készlethiányát is tapasztalhatják.

A szakértők szerint a kutak bezárási hulláma erősödni fog a következő egy-két hétben az üzemanyaghiánya miatt. Az ATV megkereste a MOL-t, hogy megtudják, az olajtársaság szerint lesz-e elegendő benzin a hétvégi intézkedés után, de egyelőre nem érkezett válasz.