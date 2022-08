Kimarad a béremelésből a rendvédelmisek negyede

Bérfeszültséget okozhat, hogy a rendvédelmi dolgozók negyede, mintegy tizenháromezer ember, teljesen kimarad a július 15-én bejelentett két számjegyű béremelésből. Az rtl.hu szerint így a hasonló munkakörökben lévőknél, akár másfélszeres fizetéskülönbségek is lehetnek.

Az eltérés egyik oka, hogy a körülbelül 50 ezer fős rendőrségből csak 37 ezren a hivatásos állomány tagjai, a többi 13 ezer dolgozó igazgatási szolgálatban van. Ők jellemzően nem az utcán végzik a munkájukat, hanem a pénzügyi, informatikai, technikusi feladatokat látják el.

Az igazgatási szolgálatban lévők fegyvert ugyan nem viselnek, de sok rendőrségi szabály rájuk is vonatkozhat. Például berendelhetők szabadságról és korlátozott lehet a véleménynyilvánítási joguk is. Az ő fizetésük már eddig is alacsonyabb volt a hivatásosoknál, a különbség most azonban még nagyobb lesz. Az igazgatási szolgálatban lévők ráadásul már a februári, féléves fizetést jelentő fegyverpénzből is kimaradtak.

A július 15-én bejelentett béremelés értelmében a hivatásos rendvédelmi dolgozók kétlépcsőben kaphatják meg a béremelést. Az első lépcső idén szeptemberben, a második pedig 2024 januárjában lép életbe. A rendőrök fizetése az első körben átlagosan bruttó 116 ezer forinttal nő, ez a tiszthelyetteseknél 30-44, a tiszteknél 18-25 százalékos emelést jelent.