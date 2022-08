Kevesebb Adria! Tiborcz István luxusszállodái veszteségek

A koronavírus-járvány okozta lezárásokat nyögi még mindig Tiborcz István; a miniszterelnök vejének luxus szállodái veszteségesek. Az mfor.hu cikke szerint egyelőre sem a turai kastélyszálló, sem pedig a tarcali ötcsillagos szálloda nem tud profitábilisan működni.

A Botaniq Turai Kastélyt a TRA Real Estates Kft. üzemelteti, a cég pedig a leadott beszámoló szerint még bőven a növekedési fázisban van, amiről például a dolgozói létszám bővülése is árulkodik.

A Borkaival orgiázó lány most Tiborczéknál pezsgőzik Az ezalenyeg.hu szúrta ki, hogy a Borkai-orgia során híressé vált egyik ikerlány Tiborcz István turai luxusszállodájából, a Botaniq Turai Kastélyból jelentkezett be, és osztott meg magáról képeket pezsgőzés közben. A Borkai Zsolt pünkösdi orgiájáról készült felvételeken szereplő egyik fiatal lány megrendítő őszintéséggel vall a kokainhoz való viszonyáról.

A társaság tavaly majdnem megtízszerezte az értékesítésből származó árbevételét, 127 millió forint után 1,22 milliárd folyt be a kasszába. Ennek ellenére 426 millió forintos mínusszal zárta az évet a cég a korábbi 237 milliós veszteség után.

A másik ötcsillagos hotelnél, a tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa-nál egészen más a helyzet. Nemcsak, hogy nem sikerült a turai kastélyszállóhoz hasonló mértékben növelni a bevételeket, de még kisebb csökkenés is történt. 333,5 millió után 327,8 milliót könyveltek el tavaly, ami szállodai szolgáltatási tevékenységből származott. A költségeket azonban nem sikerült kordában tartani, ugyanis a csökkenő bevételekkel szemben az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások is egyaránt növekedtek. És nem is kevéssel: az anyagjellegűek 6 százalékkal, 212 millióra, a személyi jellegűek pedig 33 százalékkal, 228,9 millióra.

Végeredményben 172,3 millió forintos veszteséget könyvelt el tavaly a Témadesign Kft. az előző évi 103 millió forintos mínusz után - derül ki az mfor.hu cikkéből.