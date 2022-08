Kiesett a Fradi a BL-ből, az El-ben folytathatják a zöld-fehérek

Ferencváros-Qarabag (azeri) 1-3 (0-1)

Groupama Aréna, 18 875 néző, v.: Carlos del Cerro Grande (spanyol)

gólszerzők: Traoré (86.), illetve Zoubir (7.), Wadji (54., 78.)

Továbbjutott: a Qarabag 4-2-es összesítéssel.

sárga lap: Thelander (30.), Boli (34.), Botka (84.), illetve Jankovic (31.), Bajramov (62.), Zoubir (84.), Leandro Andrade (91.), Vesovic (93.)

Az idegenben elért 1-1-es döntetlen után a Ferencváros hazai pályán dönthette volna el a továbbjutást, de az ellenfél Qarabag ezen a meccsen a játék szinte minden elemében jobb volt a Fradinál. Az azeri klub már az első percben vezetést szerezhetett volna.

Csercseszov mester most is bizalmat szavazott a bosnyák Kovacevicnek, aki nem élt a bizalommal, ugyanis egymás után kétszer is eladta a labdát, amit a 7. percben Wadji szerzett meg majd passzolta tovább Zoubirnak, aki ballal kilőtte a rövid sarkot. (0-1)

MTI/Koszticsák Szilárd

A vendégek agresszívebben játszottak és már az FTC tizenhatosánál próbáltak labdát szerezni. Ez a Fradi eladott labdái miatt sokszor sikerült is az azerieknek.

A 29. percig kellet várni a Fradi jelentősebb helyzetére. Dibusz kirúgását Traoré fejjel továbbította Tokmacnak, akinek sikerült kapura lőnie, de a jó napot kifogó Magommadalijev védett. A Qarabag kapusa a csapat egyik legjobbja volt. A félidő vége felé Dibusznak is nagyot kellett védeni egy azeri akció során.

A második félidő is azeri helyzetekkel folytatódott. Az 54. percben Wadji a Fradi védők közül helyezte két méterről Dibusz kapujába. (0-2)

A 78. percben az azeri csapat ismét egy gyors labdakihozatal után növelte előnyét. Néhány átadás után Wadji a kapu jobb oldalába lőtt. (0-3)

Wadjit ünneplik az azeriek. MTI/Koszticsák Szilárd

A 83 .percben Traoré szépített, de ez végül csak a becsület gólja volt a Fradinak.

A Qarabag megérdemelten jutott tovább a Bajnokok Ligája következő fordulójába. A Ferencváros az Európa Liga rájátszásában folytathatja. Az EL főtáblára jutáshoz a Fradi az ír Shamrock Rovers és a macedón Skupi párharcának toábbjuját kell legyőznie.