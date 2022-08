Elhamarkodottnak és szakmailag megalapozatlannak tartja a biciklis mentősök alkalmazását az érdekképviselet

Korábban a Népszava számolt be arról, hogy jövő tavasztól a városokban bringás mentősök is segítik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkáját. Az értesülést Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője is megerősítette a lap információját. Jelenleg a kerékpáros mentés feltételeinek kialakítása zajlik. A tesztüzem pedig heteken belül megkezdődhet.

Nem okozott azonban osztatlan szakmai sikert, hogy a mentősök biciklin siessenek ellátni, például egy baleset sérültjét.

A kerékpáros mentőalakulatról szóló bejelentés előtt nem volt egyeztetés az érdekképviselettel

- derült ki a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közleményéből.

Az érdekképviselet szerint problémákat vethet fel a kerékpáros mentők szolgálatba állítása mert a mentés biztonságának érdekében az ország minden részéből egységeket kell a fővárosba vezényelni már évek óta. A dolgozók túlterheltek, a problémát így elsődlegesen a munkaerő és a megnövekedett feladatszám közti aránytalanság okozza.

A kerékpáros mentőegységek bevezetése pedig nem orvosolná ezen gondokat, hiszen a mentődolgozói létszám és az ellátandó feladatok száma adott, egy új típusú mentőegység bevezetése ezen nem változtat

- .hangsúlyozta közleményében a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége.

A MOMSZ szerint a kerékpáros egység létrehozása indokolt és jó elképzelés rendezvények, nagy látogatottságú események kapcsán, valamint kiemelt forgalmú helyeken, turista és idegenforgalmi központok közelében, szezonális jelleggel.

Előrelépés lehet a gyors segítségnyújtás terén, a rászoruló felügyeletet kaphatna a gyógyintézetbe való szállítás megkezdéséig. Azonban a mentés tekintetében - figyelemmel a fentebb leírtakra - jelentős terhelést csökkentő hatás nem várható, ezért a kerékpáros egység bevezetését jelenleg elhamarkodott és szakmailag megalapozatlan döntésnek tartjuk

- zárult a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének közleménye.