Fali mosdókagylók legszélesebb választékban (x)

Elmúltak már azok az idők, amikor nagyanyáink idejében egy fémállványon lévő lavórba kellett vizet önteni és ott kezet mosni. Olyannyira elmúltak, hogy a vezetékes víz beszerelésével már nemcsak felváltották a lavórokat a mosdókagylók, hanem igen széles választékból válogathatunk, amennyiben egy fali mosdót szeretnénk vásárolni a fürdőszobánkba.

Fürdőszobai átalakítások

A fürdőszoba az a helyiség, ahová, ha csak pillanatokra, percekre is, de a legtöbbször nyitunk be. Épp ezért nagyon fontos, hogy bármilyen tevékenységet is végzünk itt, mindig jó érzés legyen ide is betérni, nem csak a nappaliba vagy hálószobába. A Fürdőszoba-Szaniter Shop fali mosdók kínálata olyan világba kalauzol el minket, ahol azzal szembesülünk, hogy bizony a mosdókagylónk választását is alaposan át kell gondolnunk.

A legtöbben nem is fektetnek energiát abba, hogy belegondoljanak, hogy milyen is a mosdókagyló a fürdőszobájukban. Sokszor csak akkor kerül ez a tárgy cserére, ha egy új lakásba költöztünk, ahol esetleg még nincsenek meg a szaniterek, ha eltörik a régi kagyló vagy olyan stílusú az előző tulajdonos ízlése, hogy mindenképp meg kell válnunk az előző mosdótól.

És természetesen ott van az a lehetőség is, hogy felújítjuk a fürdőszobát, ilyenkor minden egyes szegletét át szoktuk gondolni, hogy vajon milyen új elem kerüljön bele, melyik az a bútordarab, ami helyett már egy modernebb illene beszerelésre.

A fali mosdók is rendkívül változatosak

Az első szempont, ha valamilyen indokkal új mosdót szeretnénk választani, az az alapterület. Nem mindegy, hogy egy nagy, tágas fürdőszobába szeretnénk egy új kagylót vagy csak egy kis mellékhelyiségbe, ahol szintén szükség van kézmosásra, de csak egy aprócska mosdó fér el, a falhoz illesztve vagy a sarokba téve.

A fali mosdók abban is eltérhetnek, hogy hol található meg a csaptelep rajtuk. A hagyományos verziót követve középen szoktak lenni, de találkozhatunk már jobb vagy balra helyezett csappal is. A mosdók lehetnek szabadon állók vagy olyan kialakításúak, hogy beépíthetőek legyenek egy fürdőszobabútor részébe, akár együtt megvásárolva velük.

Az is előfordulhat, hogy valakinek olyan nagy a fürdőszobája, és ha esetleg még többen is vannak a családban, hogy szeretne két mosdókagylót egymás mellé. Akkor még jobban figyelembe kell venni az elhelyezést és a formavilágot, hiszen nem mindegy, hogy két téglatest vagy ovális alakú kagyló található egymás mellett.

További kiegészítők

A Fürdőszoba-Szaniter Shopban nem kizárólag olyan mosdót vásárolhatsz, amely önmagában vagy egy szekrénnyel kapcsolható össze. A több száz fali mosdó között akad olyan is, amely WC-vel egybeépített. Sőt, akad mozgáskorlátozott mosdó is több változatban.

A mosdókon kívül számtalan egyéb kiegészítő és fürdőszobai berendezés szerezhető be ebből a webáruházból, minden egy helyről. Érdemes végigböngészni a kategóriákat, majd pedig a szűrőre rákattintva tovább szűkíteni a keresési feltételeket, hogy megtaláljuk a számunkra és családtagjainknak a legideálisabb megoldást!