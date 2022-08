Háborús hangulat: a lengyelek több mint fele visszahozná a sorkatonai szolgálatot

A lengyelek több mint fele, 54 százaléka úgy véli, hogy vissza kellene állítani a kötelező katonai szolgálatot – derült ki a helyi CBOS közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amit a Napi.hu szúrt ki a Notes from Poland cikkében. Még nagyobb a támogatottsága annak, hogy az emberek kapjanak valamilyen katonai kiképzést, ezzel 78 százalékuk egyetért.

A sorkötelezettséget 2008-ban törölte el a jelenleg ellenzékben lévő, mérsékelt jobboldali Polgári Platform kormánya törölte el, de megszavazta a jelenleg kormányzó, radikális jobboldali Jog és Igazságosság is. Lengyelországban akkor csak 35 százalékos támogatottságot élvezett a kötelező katonai szolgálat.

Az IBP intézet által végezett kutatás szerint tavaly is még csak 39 százalék helyeselte a sorkatonaságot, 69 százalék pedig ellenezte. A fordulatot Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja hozta, tartanak attól, hogy Lengyelország lehet az orosz agresszió következő célpontja.

Ezzel együtt azonban jelenleg nincs kormányzati szándék a sorkatonaság visszaállítására, vélhetően annak tetemes költségei miatt.

Ezt a védelmi minisztérium tavasszal meg is erősítette. Ugyanakkor megugrott a lengyelek érdeklődése a katonai képzés iránt és az állami vállalatok egy része be is vezetett ilyet. Lengyelországban egyébként a lakosság 2,5 százalékának van fegyvertartási engedélye – írta a lap.