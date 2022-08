Hogyan lehet valóban szép gyepünk? (x)

A szép kertnek fontos része a szemnek is tetszetős gyep, azonban ha csak úgy gondolomra fogunk bele a feladatba, könnyen abba a hibába eshetünk, hogy az egész elvégzett munkánk, s persze az addig elköltött összegek is kárba vesznek. De mi lehet a megoldás?

Egyáltalán nem mindegy a vetőmag!

Ha biztosra szeretnél menni a vetőmagok minőségét illetően, válogass a Primag parkfű kínálatából! Azonban ennyi még nem lesz elegendő a sikerhez. Hiszen minden növény esetén, s ez a fűre is igaz, akkor várhatjuk el az igazán jó eredményeket, ha a neki ideális körülményeket tudjuk biztosítani számára. Ehhez pedig ismernünk kell a környezetet is, ahol el szeretnénk vetni.

Milyen szempontok szerint válasszunk?

Egy átlagos udvaron vagy kertben nemcsak napos részekkel fogunk találkozni, hanem olyan helyekkel is, amelyek félig árnyékosak vagy teljesen árnyékosak. Míg a napsütötte részekre a napot kedvelő, s a kánikulai tűző napot is elviselő, szárazságnak is ellenálló fajtákat érdemes választani, addig a fák árnyékában lévő területeken árnyékban is szépen fejlődő fűfélék fogják jól érezni magukat.

A napfény mértéke lehet az elsődleges szempontunk, de egyáltalán nem az egyetlen. Az is lényeges kérdés, hogy a gyep inkább csak látványként szolgál, vagy intenzív terhelésnek lesz kitéve, azaz nap mint nap gyerekek fociznak rajta és kutyák szaladgálnak a labdáikkal fel és alá. Mindkét esetre található olyan fűmagkeverék, amely rendelkezik az elvárt tulajdonságokkal, így tulajdonosának elégedettségére lehet.

Előkészületek és gondoskodás

Sajnos, ha igazán szép gyepet szeretnénk, nem lesz elég, ha elvetjük a legjobb vetőmagokat, aztán sorsára hagyjuk. Mind az előkészítés, mind a későbbi ápolás meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy milyen eredményeket érhetünk el.

A vetést megelőző vegyszeres gyomirtás, majd a szükséges idő kivárása után a talaj előkészítése és fellazítása fogja megalapozni kertünk szépségét. A vetésre megfelelnek a tavaszi és az őszi hónapok is, a lényeg, hogy ne legyen túl nagy forróság és száraz talaj se. Arra is figyeljünk, hogy a magok egyenletesen legyenek kiszórva a felületre. Ezután a talaj tömörítése, esőztetős öntözés, valamint a talaj folyamatos nedvesen tartása is szükséges a sikerhez.

Nyírni csak a 10-12 cm-es magasság elérése után javasolt első alkalommal, s még másodszor is érdemes a 6 cm-es hosszt meghagyni. Eleinte kézzel távolítsuk el a kikelő gyomokat, vegyszeresen csak másfél hónappal a vetés után érdemes próbálkozni.

Ha szép színű, egészséges gyepet szeretnénk, ne feledkezzünk meg a tápanyagok utánpótlásáról sem, ahogy a rendszeres gondoskodásról, locsolásról, fűnyírásról és gyomirtásról sem érdemes, ha szeretnénk az eredeti szép állapotot megőrizni. Válogass a Primag parkfű keverékei közül a javasolt szempontok alapján, és élvezd a csodálatos gyepet a kertedben te is!