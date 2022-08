Meghátrált a kormány: hirtelen ismét betiltották a tarvágást az állami erdőkben

Nagyon úgy fest, hogy kihátrált az Orbán-kormány a tiszavirágéletű tűzifarendelete mögül, amely a válsághelyzetre vonatkozó fakitermelési szabályok enyhítését jelentette volna. A 24.hu ugyanis arról számol be,

Nagy István, az agrártárca vezetője a Magyar Közlönyben közzétett utasításban tiltotta be az állami erdőkben a tarvágást.

Augusztus 4-én adták ki, s másnap életbe is léptették a tűzifa-kormányrendeletet az orosz–ukrán háború miatt bevezetett veszélyhelyzetre és az energiaválságra hivatkozva. De a kitermelési szabályok könnyítésén túl ez részben felülírta az erdő- és természetvédelmi törvényt is, és például a tarvágásnak is teret engedett természetvédelmi területen.

Most azonban pontosítottak, így az agrárminiszter keddi utasítása értelmében nem végezhető tarvágás „természetvédelmi vagy Natura 2000 elsődleges rendeltetésű, őshonos fafajokból álló természetes erdőnek, természetszerű erdőnek vagy származékerdőnek minősülő természetességi állapotú, az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó célállományt alapul véve természetes mageredetű erdőfelújításra alkalmas erdőben.”

Az energiaválság miatt hozott, fakitermelést könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, természetvédelmi területen pedig továbbra is tilos az őshonos fák tarvágása

- jelezte időközben sajtóközleményében Nagy István, aki szerint az utólagos utasítás „egyértelműen cáfolja a sajtóban megjelent hamis feltételezéseket”.

WWF: „A kormány átlépett egy vörös vonalat" Tizenhat éve dolgozom a WWF-nél, azóta ilyen mértékű visszalépésre nem volt példa - nyilatkozta az Indexnek Gálhidy László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Az augusztus 5-től életbe lépett kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt egyebek mellett felfüggesztik a tarvágás tilalmát a magas természetességű állami erdőkben is.

Az utóbbi időszakban sok elégedetlen hanggal lehetett találkozni a nyilvánosságban természetvédők és civilek részéről egyaránt, a múlt hétvégén tüntetés is lezajlott. A WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője például úgy ítélte meg, hogy az eredeti rendeletével a kormány átlépett egy vörös vonalat.