Inspirációk a hálószobához – ha szűkös a hely (x)

Hogy szuper és tökéletes legyen a hálószobád, az nem a méreten múlik, hanem azon, hogy mennyire tudod otthonossá varázsolni. Ehhez pedig pont a te kreatív énedet érdemes előcsalogatnod. Persze nem árt ehhez pár ügyes fortélyt is ellesni a hozzáértőktől.

A hálószoba egy nagyon személyes tér, ahová általában nem engedsz be akárkit. Persze abban az esetben, ha a kis hely miatt nem igazán tudod elválasztani, akkor is marad pár lehetőség az intimitás megőrzésére. A függöny vagy egy stílusos paraván remek megoldás lehet ilyen esetekre.

Színek és anyagok

Hogy ne érezd el- vagy bezártnak magad a nem túl tágas térben, érdemes nagy figyelmet fordítanod a kicsi hálószoba kialakítása és berendezése során a színekre és az anyagokra. A DODO hálószoba kollekciójában számos remek berendezési elemet találsz ehhez.

A fehér árnyalatok rendkívül jól visszatükrözik a fényt, ezzel optikailag is tágíthatják a teret. Persze nyugodtan használhatsz melegebb bézs tónusokat is, ezzel még kissé melegebb hatást is elérhetsz. A cél ugyanis – a térnagyobbítás mellett –, hogy minden a nyugalmat sugározza itt. A pasztellek is jó választásnak bizonyulhatnak.

Engedd be a fényt az ablakon, vagy ha ez nincs, akkor tegyél a falra égősort. A világos falfelületnek nem kell simának lennie, nagyon érdekes, ha kilátszik maga a téglafal, persze ez is jó, ha világosra van festve. Ám ha rusztikus hatásra vágysz, akkor hagyd meg inkább bézs vagy natúr árnyalatúnak. Ha csak egy sarokban tudod kialakítani a hálórészt, akkor a nyers színű vagy középbarna fagerendák keretezhetik a teret. Erről virágok is lelóghatnak, ami a függönyt is remekül pótolja.

Praktikus megoldások

Egy kis térben nem sok pakolófelületed lesz. Ezt a nehézséget úgy hidalhatod át a legkönnyebben, ha nagyon ötletesen és gazdaságosan használod ki a falakat, azaz vertikálisan terjeszkedsz. Ne állólámpát akarj használni, hanem inkább menjen a falra az olvasólámpa. Ha forgatható, akkor még hangulatvilágításra is használható lesz majd. A polcokra pakolj! Ha befér egy könyvespolc, akkor nem árt, ha a plafonig ér. Nagyon jól szolgál egy része éjjeliszekrényként is. Ha még szekrény vagy komód is befér, akkor csak tolóajtós modellekben gondolkodj. Az ágy két oldalán csak akkor hagyj helyet, ha valamiért nagyon fontos. Ha nem, akkor sok teret nyerhetsz, ha az egyik falra rátolod. Válassz olyan ágyat, aminek nagy ágyneműtartója van, ez rengeteg holmit el tud nyelni.

Tértágítás

Igazán remek, ha egy kis térben nagy a belmagasság, mert ilyen esetekben szóba jöhet egy „emelet” kialakítása is a fekvőalkalmatosságnak. Alatta rengeteg hely marad majd számodra, amit nagyon kellemesen és otthonosan rendezhetsz be. De ugyanilyen remek és egyedi megoldás a baldachin felszerelése – akár formabontó faágakra is –, mert ezzel felfelé nyújthatod optikailag a teret. Használj pihe-puha, hívogató textileket és sok-sok párnát, valamint természetes burkolatokat.