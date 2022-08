Ha nem működik a reiki, annak oka másban keresendő (x)

A reiki egy rendkívül kifinomult, összetett, számos energia területre ható és könnyen tanulható módszer, mégis van, akiknek nem működik. Persze most nem azokról van szó, akik az örök hitetlenek és nem kizárólag a reikire, hanem sok minden másra is azt válaszolják rögtön, hogy képtelenség.

Itt azokról az emberekről beszélünk, akik érzik az energiaáramlásokat és hisznek benne, tudják, hogy számtalan módszer létezik, hogy megőrizzük vagy javítsuk egészségünket és egyensúlyba hozzuk kibillent testi-lelki-szellemi harmóniánkat.

Miért nem működik valakinél a reiki energia?

A jikidenreiki.hu oldalon bőséges információt találsz a reiki működéséről, arról, hogy hol, milyen keretek között tanulhatod meg a reiki energia használatát és arról is, hogy mennyi mindenben segít a reiki gyakorlása. Olvashatsz a reiki történetéről, de olyan praktikus információkat is megtalálsz itt, mint például a reiki kezelésekhez használatos masszázságyak kiválasztásának szempontjai.

Mindezek mellett tudakozódhatsz afelől is, hogy miért van az, hogy hiszel a reiki működésében, szeretnél változásokat elérni, és valamiért mégsem tapasztalod, hogy változás lenne akár lelki, akár testi szinten.

Nem megfelelő a módszer vagy a tanár

Nagyon fontos, hogy csak akkor fogj bele a reiki tanulásába, ha te magad akarod. Ha bármilyen más sugallat, késztetés vagy rábeszélés hatására teszed, netán negatív előítéleteid vannak, nem ez lesz a te módszered.

Ugyanez a helyzet a tanár kiválasztásával. Ha nem érzed, hogy a megfelelő oktatást kapod az adott helyen, akkor tovább kell kutakodnod, de arra is figyelni kell, hogy ne szaladgálj össze-vissza. Nagyon széles a paletta a reiki oktatásban, találni két-három órás gyorstalpalókat is. Egy hiteles reiki tanfolyam első része kétnapos, mint a jikidenreiki.hu tanfolyamai.

A türelem reiki energiát terem

Napjaink rohanó világában minden embernél megtapasztalható a türelmetlenség. Mindenki mindent azonnal akar. Igaz ez a tárgyakra és a megszerezni kívánt tudásra is, bármilyen területről is legyen szó. Ahhoz, hogy a reiki energia beépüljön, időre van szükség. Igaz ez mind a tanulást választó és gyógyítani kívánó, valamint a gyógyulni kívánó emberekre is. Manapság az egyik legfontosabb tanítás mindenki számára, hogy ismét türelmes legyen önmagával és másokkal szemben is!

Fontos a folyamatos gyakorlás

Az élet számtalan területén csak úgy lehet eredményt elérni, ha gyakorlunk. Nagyon kevés az olyan ember, aki született őstehetség, legyen szó akár az olimpiai bajnokokról vagy egy zeneművészről. Minden mögött hosszú hetek, hónapok, sőt esetükben évek gyakorlása áll.

Szerencsére a reiki energia gyorsabban érkezik, de azért itt is elmondható, hogy ha kezelni szeretnél, akkor ki kell tapasztalnod, hogy is működik ez az energia. Ha pedig gyógyulni szeretnél, az adott problémától függően, legyen az testi vagy szellemi, több kezelésre van szükség, egy kezelés nagyon ritkán elég.

Böngészd bátran a jikidenreiki.hu-t, olvass a reiki működését gátló vagy építő tényezőkről.