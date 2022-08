Róna Péter: Üzenhetnek az Orbán-kormánynak a magyarok az EU-tagságot megerősítő népszavazással

Róna Péter közgazdász az N1TV Napi Téma című műsorában a Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök népszavazási kezdeményezése kapcsán (amit a választási iroda elnöke már átengedett) arról beszélt, az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy Orbán Viktor fejében megfordulhatott a kilépés lehetősége. Szerinte lehet, hogy ezzel csak fenyegeti az EU-t, mindenesetre

az a viselkedési mód, amit tanúsít az Európai Unióval szemben, az fenntarthatatlan. Tehát töréshez vezet.

Ezt a magatartási formát pedig Róna szerint már maga az Unió sem fogadja el a kormányfőtől. Ahogy az orosz és a kínai barátságot, vagy épp az ukrajnai háborúhoz való viszonyát sem - fűzte hozzá.

Mindezeket tükrében úgy látja, törésponthoz érkeztünk az uniós tagságunkat illetően. Róna Péter szavai szerint a magyaroknak világossá kell tennie, ha bent akarnak maradni, azért, hogy "leállítsák Orbán Viktort".

Nagyon fontos, hogy a magyar választók világossá tegyék és megerősítsék, hogy igenis az Európai Unió tagjai szeretnének maradni

- fogalmazott a professzor.

Emlékeztetett, annak idején az EU-ba népszavazással léptünk be, azóta viszont olyan alkotmánymódosítások történtek, melyek lehetővé teszik a népszavazás nélküli kilépést is az egyesülésből. Ezt akarja megakadályozni a Gyöngyösi-féle indítvány is - tette hozzá.

Én bízom a magyarok tehetségében és képességeiben. Ez egy olyan helyzet, amit meg lehet oldani. A kérdés az, hogy a társadalom képes-e olyan üzenetet küldeni a kormánynak, hogy ebből elég volt; ez már nem kormányzás, ami ebben az országban zajlik; ez egy nagyon felelőtlen viselkedési forma, és mi ebből nem kérünk

- fejtette ki a közgazdász, aki szerint ennek a reakciónak az egyik megnyilvánulása lehet az uniós tagságunkat megerősítő népszavazás.

Ha a társadalom ezt felkarolja, és fontosnak tartja, hogy az EU-ban maradjunk, "az egy nagyon nagy üzenet az Orbán-kormánynak"

- szögezte le Róna Péter.