A géllakk csodás, és még körömrágás ellen is hatásos! (x)

Gondoltad volna, hogy a géllakkot nem csupán csodálatos színei és tartóssága miatt választják oly sokan, hanem azoknak is nagy segítséget jelenthet ez az igazán innovatív szépészeti termék, akik – valamilyen ok miatt – nagyon nehezen tudnak leszokni a körömrágásról? Sokszor azt olvashatod, hogy ez egy ugyanolyan káros szenvedély, mint a többi hasonló addiktív folyamat. Mások csak egyszerűen rossz szokásnak nevezik, és nem tulajdonítanak neki túl nagy jelentőséget.

Kettő az egyben funkció

Lehet, hogy nem gondoltál még rá, de a Silcare - Műköröm Webáruház PolyGel termékei, melyekkel remekül kihangsúlyozhatod nőiességed, igényességed és ápoltságod, még a körömrágás rossz szokásától való megszabadulásban is a körmüket rágók segítségére lehet.

A körömrágásnak lehetnek lelki okai a szakemberek egy része szerint. Ha valaki stresszes helyzetbe kerül, akkor előfordulhat, hogy teljesen önkéntelenül már be is veszi a szájába a kezét, és még az elővigyázatosságból oly rövidre lenyisszantott körmeit is tövig tudja rágni. Ez amellett, hogy nem igazán higiénikus, nem túl esztétikus végeredményt produkál.

Praktikák a körömrágásról való leszokáshoz

Persze már nagyon régóta foglalkoznak sokan a körömrágásról való leszokással. Mint írtuk, a köröm rövidre vágása nem igazán hatékony a szokás elleni küzdelemben. Ha az agy kikapcsol, és a feszültség pedig nő, akkor már csak arra eszmélhet a körömrágás ellen tényleg tenni akaró fél, hogy „elbukott”: volt köröm, nincs köröm. Mármint egy része.

Létezik olyan körömlakk, aminek rettenetes íze hivatott távol tartani a kezeket a szájtól. A keserű ízt senki sem viseli jól, viszont ez igazából elég drasztikus megoldásnak tűnik. Van, akinél sikerrel alkalmazható. Ám ha emellett még szépen gondozott színes körmöket is szeretne valaki, akkor arra vagy a műköröm, vagy pedig a még hatásosabb géllakk jelentheti a megoldást. Ezek sokkal jobban bírják a rágási strapát, mint a rendes köröm. Egészen más érzés rágni ezeket a felületeket, mint az igazit, ráadásul még csodálatosan is mutatnak.

Körmök épen, szépen, egészségesen

Ha te is sikerrel vennéd fel a harcot a körömrágással szemben, akkor mindenképp érdemes felkeresni egy körmös szakembert! Az általa használt professzionális anyagokkal, mint például a Silcare - Műköröm Webáruházban forgalmazott remek és tartós géllakkok és egyéb kiegészítők segítségével igazán sikerrel veheted fel a kesztyűt ez ellen a rossz szokás ellen.

Pontosabban boldogan leveszed majd azt a kesztyűt, hogy megmutasd a csodálatos géllakkos körmeidet. Sokaknak sikerült már, hiszen egy igényes és modern nő megjelenésének alapvető kelléke a tökéletes manikűr. A géllakkozással ráadásul nagyon erős és tartós fedést lehet elérni, és a felvitt rétegek alatt a körmök is épek és nagyon egészségesek maradnak. Emellett a siker igazán önbizalomerősítő.