Mészáros Lőrinc állam az államban: több mint 25 ezer család asztalára adja a kenyeret

Van egy verseny a Magyar Posta és Mészáros Lőrinc cégcsoportja között: ki lesz Magyarország legnagyobb foglalkoztatója.

A g7.hu ezt a vetélkedést követi nyomon, és most arról számolt be, a Mészáros-birodalom az egy évvel ezelőtti 295 céggel szemben már 343 társaságot tömörít magában, ennek ellenére az alkalmazotti létszám nem emelkedett érdemben: akárcsak tavaly, most is valamivel több mint 25 ezer ember dolgozik a csoport valamely cégének.

Így hiába az alkalmazotti létszám folyamatos csökkenése, továbbra is tartja első helyét a Magyar Posta a legnagyobb foglalkoztatók versenyében.