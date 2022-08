Te is szeretnél fenntartható életmódot folytatni? (x)

A harmadik évezred hajnalán olyan szavak és kifejezések határozzák meg az életünket, mint a fenntartható életmód, az okosotthon, az okosmegoldások vagy éppen a lassan, de biztosan egyre felkapottabbá váló IoT, vagyis a Dolgok internetje.

Internet nélkül ma már létezni sem tudnánk, ez kétségtelen, viszont eddig az internet segítségével csak az emberek kommunikáltak egymással, viszont a Dolgok internetjének hála, ma már a különféle eszközök is tudnak adatot tárolni, cserélni, továbbítani és fogadni. És hogy ez miért is lehet érdekes a számodra? Mutatjuk is!

Út egy zöldebb jövő felé

Ha azt hiszed, hogy az internetet csak munkára, tanulásra vagy szórakozásra tudod használni, akkor feltétlenül kezdd el tüzetesen áttanulmányozni az IOT magazin zöld megoldásokról szóló írásait, és garantáltan meg fogsz lepődni!

Az egymással kommunikáló eszközök ugyanis olyan megoldásokat képesek kínálni, amelyektől nemcsak az életed válik komfortosabbá, de még a környezetet is kíméled azzal, hogy optimalizálod az energiafogyasztásodat, és felhagysz az akaratlanul is pazarló megoldásokkal.

Valld csak be, te magad is számtalanszor mész el úgy otthonról, hogy égve felejted a villanyt, vagy épp nem tekered le a fűtést!

Bár még nem vált teljesen hétköznapivá, az okosotthonok, sőt az okosvárosok is kezdenek utat törni maguknak, és noha némely megoldás még elég utópisztikusnak tűnik, a lentebb olvasható okosmegoldások közül mindegyik működik már élesben is!

Mivel óvja a Dolgok internetje a környezetet?

Többek között azzal, hogy optimalizálja a különféle eszközök működését. Mutatunk is erre pár példát.

Az okostermosztát megjegyzi, sőt meg is tanulja azt, hogy a ház lakói mikor, milyen hőmérsékletet kedvelnek, így eleinte okostelefonnal, majd később irányítás nélkül is a megfelelő hőérzetet kapják hazaéréskor.

Az okossütőket távolról is be tudod kapcsolni, így mire hazaérsz, már kész is az étel.

Az okosvilágítás helyetted gondolkozik, így neked már nem lesz gondod a lámpák fel- és lekapcsolgatására.

Az okos közlekedési lámpák elemzik az adott terület forgalmát, és ahhoz igazítják a színek váltását, ezáltal még a csúcsforgalmi órák is átalakulhatnak, valamint megoldhatnak veszélyes forgalmi csomópontokat.

Ezeket természetesen komplex eszközrendszerek biztosítják, amik a hatalmas adatbázisokat elemzik, egymás között kommunikálva pedig kihozzák a legtöbbet az otthonodból vagy a városodból!

Elképzelhetetlen számok halmaza

Bár mindig is tudjuk, hogy kis pöttyök vagyunk az emberiség életében, de ez még inkább igaz akkor, ha megpróbáljuk elképzelni azt a számadatot, hogy 2014-es adatok szerint már tíz milliárd eszköz kapcsolódott az internetre.

Elképesztő számok, mögöttük milliárdnyi ember, akik mind ugyanezt a bolygót használják. Légy tudatos, olvass IOT magazint és óvd meg a Földet a zöld okosmegoldásokkal!