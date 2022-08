Radikális mértékben esett vissza a tüdőrákot kezelő műtétek száma a Covid-járvány alatt

Átlagosan 10-20 százalékkal kevesebb daganatos beteget találtak a koronavírus-járvány öt negyedéve alatt, mint korábban

- írja a Népszava a Népegészségügy legújabb számára hivatkozva.

A kutatók azt vizsgálták, hogy milyen hatása volt a koronavírus-járványnak a három legnagyobb daganattípus (tüdő-, emlő- és vastag- és végbélrák) kezelésére.

A tanulmány eredményei szerint mindhárom kezeléstípusban csökkent az ellátás a koronavírus-járvány alatt. Míg a kemoterápiás kezelések száma átlagosan 3,8-4,3 százalékkal esett vissza, addig a sugárkezeléseké 15-28 százalékkal. Ennél is durvább a járvány alatt elmaradt műtétek aránya: a tüdőműtétek száma mintegy 40 százalékkal, az emlőműtétek 12 százalékkal, a vastag- és végbéldaganatos műtétek száma több mint 20 százalékkal esett vissza. A szerzők azt is kiemelték, hogy a járvány ideje alatt nemcsak a rák kezelése, de a felismerése is akadozott. Így például hosszabb időszakokban szüneteltek a rákszűrések, és a terápiák megkezdése is sokaknál késett.

A kormány korábban rövidre zárta azokat a felvetéseket, amik a járvány alatti egészségügyi ellátás veszélyeire hívták fel a figyelmet.