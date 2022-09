Húszéves mélyponton az euró árfolyama a dollárral szemben

Húszéves mélypontra zuhant az euró jegyzése a dollárral szemben a nemzetközi devizapiacon hétfőn arra a hírre, hogy Oroszország nem indította újra a gázszállításokat az Északi Áramlat-1 gázvezetéken hétfőn - írja az MTI.

Az orosz állami gázóriás, a Gazprom a hétvégén jelentette be, hogy a karbantartási művelet során olajszivárgást fedezett fel az egyik turbinában, ami miatt nem újította fel a gázszállítást szombaton. A gázszállítás hétfőn sem indult újra.

A hétfő kora reggeli 0,9876-os napi és egyben húszéves mélypontot jelentő jegyzést követően valamelyest stabilizálódott az euró dollárárfolyama a nap folyamán. Délután fél háromkor az euró jegyzése a dollárral szemben 0,9916-os szinten állt, 0,36 százalékkal alacsonyabban a péntek esti jegyzésnél.

A nemzetközi devizakereskedelem leglikvidebb devizapárja az elmúlt hetekben erős korrelációt mutatott a gázárak alakulásával.

Az euró a dollárral szemben nyolc százalékkal gyengült június eleje óta és 15 százalékkal az elmúlt egy évben. A paritást 20 év után először idén július közepén érte el a jegyzés.

A dollár erősödését az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelései segítették, miközben az Európai Központi Bank (EKB) óvatosabb monetáris politikát folytatott és kivárt a szigorítással.

Az európai államokat sújtó energiaválság és a szárnyaló infláció miatt különösen nagy figyelem övezi az EKB csütörtöki kamatdöntő ülését.

Az elemzői konszenzus 0,75 bázispontos kamatemelést prognosztizál. Ennél kisebb mértékű kamatemelésnél az euró további gyengülését vetítették előre elemzők.

A kamatkondíciók szigorításával viszont tovább romolhatnak a növekedési kilátások az euróövezetben. A magas energiaárak és infláció miatt egyre több elemző számol recesszióval az eurózónában.

A Gazprom hétfői bejelentésére az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén 1 megawattóra gáz ára októberi határidőre 279 euróra emelkedett, amely 30 százalékos drágulás a pénteki záróértékhez képest. A kora délutáni órákban a jegyzés 271 euróra korrigált.

Az egyre mélyülő európai energiaválság kezelése lesz napirenden az Európai Unió energiaügyi minisztereinek pénteki, rendkívüli brüsszeli tanácskozásán.

A Reuters által vasárnap ismertetett dokumentumtervezet szerint az importáramra árplafont vezethetnek be, dönthetnek a gázüzemű áramtermelők számára biztosított gázár maximalizálásáról is, ezzel korlátozva a magas gázárak továbbgyűrűző hatását az árampiacra. Döntés születhet a fedezeti ügyletekeit egyre nehezebben finanszírozó energiacégek számára létrehozandó páneurópai hitelkeret létrehozásáról is, amely likviditási tartalékot biztosíthat számukra.