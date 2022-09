Nyertek a balatoni civilek: nem épülhet 175 hajós balatonföldvári e-kikötő

A Pécsi Közigazgatási Bíróság hatályon kívül helyezte a Veszprém megyei Kormányhivatal határozatát, amely engedélyezte volna a Nyugati strand területére építendő, 175 vitorláshajó befogadására alkalmas kikötő létesítését

- közölte Facebook-oldalán a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület.

A civil szervezet két éve támadta meg a bíróságon a Veszprém megyei Kormányhivatal korábbi határozatát.

A Hivatal ugyanis engedélyezte volna, hogy a balatonföldvári Nyugati strand területén, a fürdőhelyet kettévágva egy 175 hajó befogadására alkalmas kikötő épüljön. A civilek azonban kifogásolták, hogy az engedély nem írta elő a kötelező környezetvédelmi hatástanulmányt, elmaradt a társadalmi egyeztetés, valamint azt, hogy a helyi építési szabályzat is tiltja a strandok funkciójának és területének megváltoztatását.

A bíróság az önkormányzat szabályzata alapján hozta meg döntést, vagyis úgy ítélte meg: ha a Nyugati strandra kikötő épül, akkor annak törvényben rögzített funkciója megváltozik. Az építendő két mólószár által bekerített területen fürdeni tilos, tehát közel 100 méter partszakasz válik fürdőzésre alkalmatlanná.

Az egyesület jelezte, a tagság nem kikötőépítés ellenes, csupán a helyszínválasztást kifogásolták, az eljárás során pedig az évi negyvenezer strandlátogató érdekeit képviselték a 175 hajótulajdonos bérlővel, a tulajdonossal és a balatonföldvári önkormányzattal szemben.

Örülünk, hogy a negyvenezer strandlátogató érdekei érvényesültek egy szűk csoportéval szemben. Köszönjük minden balatonföldvári polgártársunk támogató együttműködést, Dr. Sebők Márton ügyvéd, helyi üdülőtulajdonos jogi közreműködését, a Fesztivál társasház szerepvállalását, amiben különösen Langer Ivánné asszony vállalt komoly munkát.

A 24.hu felidézte, a per során idén februárban derült ki, hogy a strandot kettévágó kikötő már megkapta a vízjogi engedélyt is. A kikötő építője, a Balabo Kft. menetközben nagyobbított is a terveken.

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület is megdöbbent, amikor a 2019-es önkormányzati választásokat követően 3 héttel a fidrszes önkormányzat újra elővették a kikötőépítés ügyét, ami egyébként egyszer már elbukott a lakossági ellenállás és a hatósági engedélyek hiánya miatt.