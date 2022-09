Bige László: Leállt a hazai műtrágyagyártás, élelmiszerárrobbanás jöhet

Az európai műtrágyagyárak 70 százaléka áll, még azok is, amelyek tengerpartok közelében vannak, és esetenként saját ammónialefejtővel rendelkeznek. Pár héttel ezelőtt a péti Nitrogénművek is leállította a termelést, miután olyan földgáz árak alakultak ki, amelyek mellett már nem lehet olyan áron gyártani, amire lesz is kereslet