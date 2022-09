Akár végzetes is lehet az otthonában szivárgó szén-monoxid (x)

Nagyon fontos, hogy minden háztartás rendelkezzen egy érzékelővel, amely figyelmezteti a lakókat a szén-monoxid-szivárgásra, mielőtt túl késő lenne. Ez a gáz ugyanis akár halálos áldozatokat is követelhet, ezért nagyon fontos időben reagálni.

Miért fontos a szén-monoxid gyors érzékelése?

A szén-monoxid-szivárgás olyan jelenség, amely túl későn való érzékelés esetén akár halálos kimenetelű is lehet. A Komfort Plus érzékelői korai figyelmeztető jeleket adnak a növekvő szén-monoxid-szintről az otthonában. A riasztó segít jelezni, ha valamelyik készülék nem működik megfelelően, és figyelmeztethet bárkit az épületben, mielőtt túl késő lenne.

Amikor CO-t lélegzünk be, az a tüdőn keresztül jut be a szervezetbe, és azonnal megtapad a vörösvértestekben lévő hemoglobinban. Így rendkívül gyorsan szétterjed az egész szervezetben, szén-monoxid-mérgezést okozva, mely akár halálos is lehet.

Gondoskodjon otthona biztonságáról a Komfort Plus nagyszerű érzékelőivel, hogy időben kapcsoljon, ha veszély leselkedik önre és családjára!

Hangos figyelemfelkeltés

Az ellenőrzött szén-monoxid-érzékelők időben észlelik az emelkedett szén-monoxid-szintet otthonunkban. A riasztó által keltett zaj elég hangos ahhoz, hogy az egész épületben hallható legyen, így rengeteg idő marad a családnak a menekülésre.

Minden hőtermelő készülék CO-gázt termel, például a tüzelésű kemencék, gázzal működő vízmelegítők, kandallók, fatüzelésű kályhák, gáztűzhelyek, gázszárítók, fűnyírók vagy hófúvók és az autók is.

Így segíthet a szén-monoxid érzékelő

A felügyeleti rendszer riasztást ad, mielőtt otthonunkban bárki is szenvedne a szén-monoxid-mérgezés tüneteitől. Ha a háztartás bármely tagja olyan tüneteket tapasztal, mint a fejfájás, szédülés vagy hányinger, fontos, hogy azonnal forduljon orvoshoz, mivel ezek a szén-monoxid-mérgezés első jelei.

A szén-monoxid érzékelő rendszereket úgy tervezték, hogy stabilak legyenek a változó hőmérséklet és páratartalom mellett, elkerüljék a téves riasztásokat, és csak a szén-monoxid jelenlétére reagáljanak, egyéb háztartási gázokra ne.

A központi felügyeleti rendszer akkor is figyelmeztet minket az otthonunkban lévő problémákra, ha nem tartózkodunk ott, vagy ha a biztonsági riasztó nincs bekapcsolva. A rendszer felveszi velünk a kapcsolatot, és gondoskodik arról, hogy minden biztonságos legyen, és azonnal riasztja az elsősegélynyújtókat.

A felügyeleti rendszer biztonságot nyújt azok számára, akik maguk nem tudnak reagálni egy riasztásra. Ide tartoznak az idősek, mozgáskorlátozottak, gyerekek, háziállatok és mindenki, aki már tapasztalja a CO-mérgezés hatásait.

Látogasson el a Komfort Plus weboldalára, és tekintsd meg a nagyszerű érzékelőket, riasztókat és egyéb biztonságtechnikai termékeket is!