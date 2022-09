Új InterCity vonatokat vásárol a kormány

Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedésért felelős államtitkára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány elfogadta a tárca előterjesztését. A csütörtökön megjelent kormányhatározat szerint

39 plusz 10 új, korszerű, vezérlőkocsival együtt legalább 7 kocsis távolsági szerelvény és 50, elsősorban hozzájuk való (de más vonatokban is használható) Siemens Vectron mozdony beszerzéséről döntött az idén megkötött keretszerződés terhére.

A beruházás költségeiről az államtitkár nem beszélt, de úgy vélte,

a beszerzés az összes hazai távolsági vonalon megoldja a távolsági járművek problémáját, úgy, hogy nemzetközi forgalomban is be lehet majd őket vetni.

A tervek szerint a Budapestről Miskolcot, Nyíregyházát, Debrecent és Szolnokot felfűző kör-IC-ben, Pécsre, Kecskeméten át Szegedre, Győrön át az ÖBB vonataival vegyesen Bécsbe, a Balaton déli partjára és az északi parti vonal villamosítása után az északi partra, Prágába, Varsóba, Belgrád és a jövőben tovább akár a Balkán déli államai felé ezek az új, zárt ingavonatok járnak majd, a többi, kisebb kapacitást igénylő irányba pedig olyan vonatok, amelyek tisztán a hasonló színvonalú szolgáltatást jelentő (IC+, CAF) kocsikat tartalmazzák.

A kormányhatározat alapján a közbeszerzési eljárást még az idén meg kell indítani a 39+10 szerelvényre, ami összesen több mint 380 darab kocsit jelent majd.

Ez a teljes MÁV-Start IC távolsági flottánk bő kétharmadának cseréjét jelenti.

Az új ingaszerelvények egy része a tervek szerint 9, a maradék 7 kocsiból áll majd, beleértve egy vezérlőkocsit is, hogy egyszerűen és gyorsan tudjanak irányt váltani a pályaudvarokon. Az új szerelvények felépítése és összeállítása tehát lényegében a nálunk is népszerű, Budapest és Bécs között közlekedő, az osztrák Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) által üzemeltetett RailJetekére hasonlít majd, de a cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben Magyarországon gyártsák ezeket - közölte Vitézy Dávid, aki szerint a szerelvények szolgáltatásai mindenben megfelelnek a mai utasigényeknek, hosszú távra is kényelmes ülések, korszerű utastájékoztatás, klímaberendezés, 1. és 2. osztály, étkezőkocsi is lesz bennük.