Jobbik: Nevezzenek el közteret II. Erzsébet királynőről!

II. Erzsébetet, az Egyesült Királyság nemrégiben elhunyt királynőjét az egész világ gyászolja. Uralkodásának 70 éve alatt elhivatottan és rendíthetetlenül szolgálta a Brit Nemzetközösséget, ami által nemzetközileg is megkerülhetetlen tényezővé vált

- írja közleményében a Jobbik.

Az ellenzéki párt felidézte, hogy II. Erzsébet uralkodása során ápolta a tradíciókat, miközben alkalmazkodott is az állandó változáshoz, továbbá sikerült megreformálnia a monarchiát. Országát sokszor megtépázták a történelmi események, de ő mindig elszántan irányította azt.

A mai háború sújtotta időkben több olyan vezetőre lenne szükség, mint ő, hiszen mindenki számára a békét szimbolizálta. Mindannyian ismerjük azon mondatát, miszerint „Amikor eljön a béke, jusson eszünkbe, hogy nekünk, a ma gyermekeinek kell a holnap világát jobbá, boldogabbá tenni.”

A Jobbik kitért arra is, hogy Rhédey Klaudia grófnő kapcsán magyar felmenőkkel is rendelkező királynő 1993. május 4-én látogatást tett hazánkban is.

Ezért arra szeretnénk kérni a Fővárosi Közgyűlés tagjait, hogy méltón emlékezzenek meg az elhunyt királynőről, továbbá a magyarországi útjának 30 éves jubileumára köztéri szobrot vagy emléktáblát állíttassanak. Megfontolásra javasoljuk továbbá, hogy - a jogszabályi kereteket betartva - minél előbb nevezzenek el közteret II. Erzsébet királynőről Budapesten.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom fontosnak tartja, hogy azon vezetőknek, akik ilyen hatással voltak a világtörténelemre, tisztelettel és maradandó módon őrizzük az emlékét

- zárul a Jobbik közlemény.