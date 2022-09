A karácsonyi dekoráció különleges is lehet (x)

Beléptünk az őszi időszakba, így eljött az ideje annak, hogy beszerezzük a hozzávalókat az adventi és karácsonyi időszakra, mind virágosként, kreatív hobby bolt tulajdonosként és magánszemélyként is, hogy mire itt az idő, már minden a rendelkezésünkre álljon.

Mindenki vágyik a tökéletes kiegészítőkre

Mára már hatalmas választék áll rendelkezésre a karácsonyi dekorációk piacán, de ha igazán különleges kiegészítőkre vágyunk, érdemes körbenézni a Valex Decor Kft karácsonyi dekor kellékei között. Megtaláljuk itt a karácsonyi dekorációs szalagokat, dekor dobozokat, amelyekbe akár az ajándékba szánt süteményeket is rejthetjük. Igazi kivételes dekoráció a szőrmés dobozalap, ahogy a szőrmés koszorúalapokból is megalkothatjuk idén álmaink adventi koszorúját. Az igazi csajos életérzés garantált.

A karácsonyi tematikájú akasztós díszekkel, dekor kellékekkel és feliratos kreatív termékekkel nemcsak a karácsonyfát, hanem a kopogtatót vagy a lakást is ünnepi hangulatúvá varázsolhatjuk. A feliratos dekor táblák, öntapadós díszek több ötlethez is felhasználhatók, bátran szabadon engedhetjük a fantáziánkat, kreativitásunkat.

Az egész otthon egyedülálló karácsonyi hangulatot sugároz majd a páratlan kőkaspókkal, a fenyőágakkal, selyemvirágokkal, a koronát pedig az ünnepélyes stílusra feltehetjük a gyertyákkal és a dekor gömb fényfüzérekkel. Az asztali futók és dekor anyagok az étkezéseket is téli varázslatba öltöztetik.

A csomagolásban pedig az ajándék csomagolók és glitteres hálós tekercsek is segítségünkre lehetnek. Idén tényleg minden adott lehet a tökéletes karácsonyhoz!

Csodás karácsonyfadíszek és akasztós díszek

Nemcsak a fát díszíthetjük ezekkel az elképesztő és kivételes termékekkel, hiszen az otthon bármely pontján jól mutatnak, de felhasználhatjuk asztali díszekhez vagy kopogtatókhoz is. Valóban csak egyetlen szabályt kell követned ahhoz, hogy egyedi karácsonyi hangulatot alakíts ki a lakásodban: azt, hogy nincsenek szabályok!

A kerámia mézeskalácsok, a szánkós és korcsolyás díszek, a fehér, az ezüst, az arany és a piros csillogós díszek egyedivé teszik a fát is, de a kopogtatón is remekül mutatnak. Eljött az ideje, hogy a szokásos gömbökön túl is felfedezd a világot!

Találj rá a saját karácsonyi stílusodra!

Érdemes megtalálni azokat a díszeket és opciókat, amelyektől valóban úgy érezhetjük magunkat, mintha a saját ünnepi varázsvilágunkat alkothattuk volna meg az otthonunkban. A rengeteg lehetőség, ahogy ezeket a kevésbé szokványos darabokat felhasználjuk, mind-mind lehetőséget ad kreativitásunk megélésére.

Miközben a saját képünkre formáljuk apránként ezt a csodálatos, meghitt ünnepet, nemcsak a környezetünk szépül meg, hanem a tevékenységeink, s az elvégzett munka, valamint a díszítés öröme segít abban is, hogy felnőttként is újra rátaláljunk arra a boldogságra, amely a karácsony ünnepét gyermekkorunkban övezte.