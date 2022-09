A nagy távhőtrükk! Ugyanannyiért csak langyos radiátorra számíthatnak a panelban élők

Ha árat nem emelhet, akkor a lakásokhoz eljuttatott hőmennyiséget csökkentené a kormány. A Népszava idézi a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkárát.

Steiner Attila egy keddi konferencián arról beszélt, hogy idén télen a lakossági felhasználóknak átadott hőmennyiség csökkentését tervezik a távhő rendszerekben.

Steiner Attila nem térti ki a „mértékre és a mikéntre” de Népszava által megkérdezett fővárosi szakemberek szerint ez várhatóan nem a használati meleg víz mennyiségének vagy hőfokának csökkentését jelentené, inkább fűtésre jutó hőmennyiség lenne kevesebb.

Azt viszont, hogy ez hány fokkal csökkenti majd a lakások hőmérsékletét, még megtippelni se merték, mivel egyelőre ők is csak próbálják megfejteni, hogy mire is gondolhatnak a tárcánál. Előzetes szakmai egyeztetés ugyanis most sem volt.

Mivel azonban a távhő tarifákat - a sok mérő nélküli lakás miatt - nem lenne könnyű emelni, inkább ugyanannyiért adnak majd kevesebb meleget. Így könnyen előfordulhat, hogy azoknál is sokkal hűvösebb lesz télen, akik akár fizetnének is a nagyobb melegért.

Az államtitkár terve állítólag átmeneti megoldás lesz, mivel - éppen a remélt nagyobb bevétel érdekében -