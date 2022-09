Kisebb távokra ideális a városi kerékpár (x)

Ha az ember betér egy kerékpárboltba, csak kapkodja a fejét a hatalmas választék láttán. Nem csak a mennyiség miatt, hanem a különböző típusú bringák láttán is. Sokszor halljuk, hogy drótszamár vásárlás előtt meg kell határozni egy nagyjábóli irányt, hogy az igényeknek a lehető legjobban megfelelő modellt sikerüljön megtalálni.

Ebben a cikkben a városi kerékpár előnyeit gyűjtöttük össze.

Kis távolságokon nagy segítség

A Kerékpárwebshop.eu városi kerékpárjai nemcsak kinézetükben szemet gyönyörködtetők, de a bringák felszereltsége is minden elvárásnak megfelel. A city kerékpárokat, ahogy az elnevezés is tükrözi, a városi közlekedésre találták ki. Amolyan alternatív megoldásként az egyedül autózás és a szardíniák módjára megvalósuló tömegközlekedés helyett.

A népszerűsítés jól alakul, mert a statisztikák szerint egyre többen pattannak nyeregbe. Elsősorban azok tudják a városi kerékpározás előnyeit élvezni, akiknek elérhető távolságon belül van a munkahelyük/iskolájuk, vagy egy adott városban kell az ügyes-bajos dolgaikat elintézni.

Kampányok a bringázásért

Évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend két kampány is, ami a bicajozást szorgalmazza. Az egyik a Bringázz a munkába! felhívás, ami 2022-ben szeptember 22-én lesz. A másik a munkáltatóknak és településeknek szóló Kerékpárosbarát munkahely /Kerékpárosbarát település cím megszerzésére irányuló pályázat.

Mindkét mozgalom egyre nagyobb tömegeket vonz, és szólít meg. A szervezők külön workshopokat tartanak a cégvezetőknek, hogy hogyan lehetséges minél költséghatékonyabban a pályázat feltételeinek megfelelni.

Ön benne van az 59%-ban?

A Bringázz a munkába! felhívás résztvevőinek visszajelzése alapján a lakosság 59%-a szívesebben közlekedne drótszamárral gépkocsi vagy tömegközlekedés helyett. Ehhez viszont kiépített infrastruktúra kéne. Ha nem is csak jó minőségű kerékpárutakban gondolkodunk, a biztonságos canga tárolásának kérdése még sok helyen nem megoldott a fővárosban sem.

Az egyik legolcsóbb közlekedés

Bár a gyaloglással nem veszi fel a versenyt, azért előnyére legyen mondva, hogy gyorsabb. Egy belépő szintű canga vásárlása elsőre nagy kiadásnak tűnhet, de nézzük meg ezt alaposabban.

Ez egy egyszeri költség, nem kell havonta bérletet váltani vagy többször tankolni egy hónapon belül. Parkolása bármelyik napszakban és minden településen ingyenes. Nem kockázatosabb, mint autóval parkolni.

Hosszabb távok megtételére is alkalmas. Egyszerűen kombinálható például a vasúti közlekedéssel. Így még akkor is olcsóbban jön ki az ország másik végébe egy utazás, ha a teljes árú jegy mellé plusz kerékpárjegyet is kell vásárolni.

Reggeli testedzésnek is ideális, felfrissíti a vérkeringést. Napközben emiatt jobban fog fogni az agya, kevésbé lesz fáradékony. Nem kell külön edzésre befizetnie, hiszen az oda- vissza tekeréssel biztosítja a napi mozgást.