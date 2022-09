Hogyan védjük meg az ebédlőasztalt a szennyeződésektől? (x)

Az ebédlőasztal minden konyha és háztartás fontos eleme, a közös családi étkezések, az ünnepi lakomák és az őszinte beszélgetések helyszíne. Ha pedig megtaláltuk álmaink ebédlőasztalát, ami remekül passzol az enteriőrbe, akkor már csak annyi a dolgunk, hogy vigyázzunk rá, hogy minél tovább használhassuk.

A gyors és egyszerű megoldás: alátét

Hiába vagyunk figyelmesek étkezéskor, bizony óhatatlanul is előfordulhat, hogy az étel rácseppen, ráfröccsen az asztalra, és zsíros, piszkos foltot hagy. Az asztal felületét bár meg tudjuk védeni egy terítővel, de a legtöbb családban (főleg, ahol kisgyerekek is vannak), ezt akár naponta lehetne cserélni, hisz nem sokáig marad patyolattiszta.

Ezért minden étkezéskor érdemes a Home&Style konyhai alátéteit használni. Ezek a praktikus kiegészítők megvédik az asztalt és az abroszt az étel- és italfoltoktól, illetve a forró edények által okozott égés nyomoktól.

Az alátéteket tehetjük a terítőre, de akár közvetlenül az asztallapra is. Ez utóbbi praktikus akkor, ha egyébként nem használunk állandó jelleggel abroszt, és nem akarjuk minden alkalommal leteríteni az asztalt, amint valaki a családból étkezni készül. Az illető ilyenkor csak fog egy alátétet, és arra helyezi a tányérját és az evőeszközeit, így az asztal felülete védett lesz a szennyeződésektől.

A konyhai alátéteket ráadásul kis méretük miatt jóval egyszerűbb tisztítani, mint a terítőket. A műanyagból készült változatokat elég áttörölgetni egy nedves, mosogatószerrel átitatott szivaccsal, a textil darabokat pedig kimoshatjuk kézzel, vagy bedobhatjuk a mosógépbe a többi ruhával együtt.

Az alátétek többsége pedig dekorelemként is kiváló, így akkor is helyet kaphatnak az asztalon, ha épp nem étkezik senki, illetve a megfelelő színösszeállításban akár az ünnepi teríték részei is lehetnek.

Az állandó megoldás: az asztalterítő

Sokak szerint az ebédlőasztal túlságosan üresen és hiányosan fest terítő nélkül, ezért mindig raknak rá valamilyen abroszt, legyen szó akár hétköznapról vagy ünnepi alkalomról. Azonban jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy amelyik abrosz használatban van, az biztosan nem sokáig marad tiszta.

Még a legnagyobb odafigyelés ellenére is előfordulhat, hogy rácseppen az étel, kipottyan egy falat a tányérból, vagy csak hozzáér egy zsíros evőeszköz. A textilből készült terítőket ilyen esetben mindig mosógéppel, sokszor folttisztítószer hozzáadásával lehet csak újra tisztára mosni.

A hétköznapokban ezért ajánlott inkább a viaszosvászon terítők használata. Ezek között is rengetegféle létezik, így biztosan találunk olyat, ami illik a konyhánkba. A felületük nem szívja magába a szennyeződéseket, így a tisztításuk igazán egyszerű, és mivel átázni sem tudnak, az asztal lapja is biztonságban lesz.

Akár kombinálhatjuk is a kettőt!

Természetesen az is egy remek megoldás, ha egy abroszt állandó jelleggel az asztalon hagyunk, étkezéskor pedig mindenki rak a tányérja alá egy plusz alátétet. Ez nemcsak jól mutat, hanem még inkább védi az asztalt a szennyeződésektől.