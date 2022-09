A szakértő szerint a benzinárstop meghosszabbítása után válaszút elé kerültek a benzinkutak

A holtankoljak.hu ügyvezetője, Bujdos Eszter szerint teljesen tönkremehet a független benzinkutas szakma az év végéig meghosszabbított üzemanyagárstop miatt - számolt be róla az Index.

Úgy látja, hogy a kisebb kutak napi szintű küzdelemben vannak a fogyasztókkal, az üzemanyag-rendeléssel és a támogatások igénylése terén is. Az ügyvezető szerint a szombati kormányinfón bejelentett döntés pusztán propagandacélokat szolgál: a kormány mindenáron kiáll az árstop intézménye mellett.

Nagyon sok visszajelzést kapok a tankolóktól is amiatt, hogy a benzinkutakon átélt mindennapi tortúrától már szeretnének megszabadulni, akár azon az áron is, hogy piaci áron jutnak hozzá az üzemanyaghoz. Frusztrálják őket az állandó ellenőrizgetések, a benzinhiány. Sokan elfáradtak már ebben a felfordulásban – idézi az Index Bujdos Esztert, aki rámutatott arra is, hogy a mezőgazdászok jó része egészen tavaszig betankolt. A gázolajban csak annak van némi árrése, akinek van lehetősége a céges, piaci áru tankolásra.

Ezután egy kifejezetten aggasztó jóslat következett:

„Sok kúton nem igénylik a 16 forintos támogatást, mert így nyitva sem kell majd tartaniuk. A magasabb resziköltségek is indokolják a sok bezárást. Ha még üzemanyagot sem kaphatnak, akkor minek is lennének nyitva?”

A benzinárstop a kétezer benzinkút felét érinti.