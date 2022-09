A legkeresettebb magyar bűnözők közé került a korábbi békéscsabai fideszes képviselő és a felesége

Szabadságvesztés letöltése céljából, a toplistás körözési listán szerepelteti a rendőrség Vrbovszki Viktort és Vrbovszki B. Nagy Anitát. A házaspár ellen három-három elfogatóparancs is érvényben, az egyik mindkettő esetében európai érvényű is (2021. október 14-én adták ki ezeket).

A Békés megyei illetőségű Vrbovszki-házaspárral szemben áru hamis megjelölése miatt indítottak korábban eljárást és ítélték el őket. A sztori több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött el, az akkor még fideszes békéscsabai önkormányzati képviselő és - állítólagos - bűnszervezete "kamu Viagrákkal" kereskedett.

Az egész ügy mögött egy helyi fideszes belharc húzódhatott meg, kezdve kétes bírói döntésektől, egészen a Kúria által megsemmisített ítéletig.

A békéscsabai viagrás-perről lapunkban már többször is olvashattak - majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt, 2012. április 4-én a békési megyeszékhely vámosai lecsaptak egy állítólagos bűnszervezetre, amely a gyanú szerint hamis gyógyszerekkel kereskedett. Az ügyben később meghozott ítéletek végrehajtását 2017. július 5-én a Kúria azonnali hatállyal felfüggesztette, és az összes elítélt kiszabadulhatott a börtönből.

V. Viktor 2008-2009 fordulóján megismerkedett a nem törzskönyvezett potencianövelő gyógyszerek kereskedelmével. Egyébként ez akkoriban egyáltalán nem számított bűncselekménynek, a Büntetőtörvénykönyv csak 2013. június 1-e óta nevezi meg önálló tényállásként az egészségügyi termékek hamisítását, illetve a Magyarországon nem törzskönyvezett generikus gyógyszerek gyártását és terjesztését. V. és csapata azonban még csak nem is hamisított, csak kihasználva a rendszer hiányosságait Indiából, a gyártótól szerzett be, majd adott tovább Kamagrát. Működésükre egyébként sem volt jellemző a nagy titkolózás: a csomagokat a Magyar Posta hozta-vitte, valamint a hazai és a német vámon is keresztül mentek ezek a gyógykészítmények, minden különösebb gond nélkül - egészen 2012. április 4-ig, a lebukásukig.

A korábbi fideszes önkormányzati képviselőt, mint elsőrendű vádlottat a Gyulai Törvényszék 2016. február 19-én 3 rendbeli társtettesként áru hamis megjelölés bűntettében, engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység bűntettében, rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettében, valamint pénzmosás elkövetése miatt - mint egy bűnszervezet tagját - hét év fegyházbüntetésre ítélte, valamint 165 millió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt.

Mivel a bűnszervezet megállapítása súlyosbító tényező, így az ítélet szerint még feltételesen sem bocsájtható szabadlábra.

Rajta kívül még 5 társát ítélték el: V-né B. N. A (feleség) II. rendű vádlottat 6 év börtönre, B. N. J. (após) III. rendű vádlottat 3 év 6 hónap börtönre, B. N-né K. A. (anyós) IV. rendű vádlottat 3 év 6 hónap börtönre, Sz. R. V. rendű vádlottat 5 év börtönre, P. G. VI. rendű vádlottat 4 év börtönre ítélték, és mindannyian pénzbüntetést is kaptak.

Csepregi-Matus bírónő ítéletét a Szegedi Ítélőtábla aztán másodfokon is megerősítette, hogy aztán az ügyben később meghozott ítéletek végrehajtását 2017. július 5-én a Kúria azonnali hatállyal felfüggessze, és az összes elítélt kiszabadulhatott a börtönből. Az ügy megismételt tárgyalása első fokon 2018. február 20-án kezdődött el újra.

Beszámoltunk róla, hogy a Kúria nemcsak felfüggesztette a korábban kiszabott sokévnyi börtönbüntetések végrehajtását, de hatályon kívül is helyezte az első és másodfokú ítéleteket, valamint új eljárás lefolytatására kötelezte a Gyulai Törvényszéket.

Tíz évvel azután, hogy 2012. április 4-én a békési megyeszékhely vámosai lecsaptak a korábbi fideszes önkormányzati képviselőre, még mindig körözik őt és feleségét a rendőrök. A helyi politikát ismerők egyébként azt feltételezik, hogy Vrbovszki Viktor körül akkor kezdett el fogyni a fideszes levegő, amikor megbuktatta a Békés megyei erős ember, a későbbi ÁSZ-elnök, Domokos László emberét.

Most itthon a börtön várja - mint toplistás bűnözőt.

