Európa annyi szenet importál idén év végéig, mint öt éve

Az elmúlt négy évben idén fogja a legtöbb termikus szenet importálni Európa, jövőre pedig még a 2022-es négyéves csúcsot is megdöntheti a szénimport mennyisége, ami 100 millió tonna is lehet év végéig - számolt be a hvg.hu.

A Reuters a Noble Resources International Pte Ltd elemzése alapján arról ír, az európai országok új intézkedésekre készülnek a téli szezonban várható potenciális energiahiánnyal szemben, miután az orosz gáz már csak korlátozott mértékben elérhető Európa számára.

"Európa visszamegy az időben"

- festette le a helyzetet Rodrigo Echeverri, a Noble kutatási vezetője.

Franciaország várhatóan október 10. környékén tervez gázt exportálni Németországnak, ugyanakkor a francia Energiaszabályozási Bizottság (CRE) vezetője egy rádióműsorban azt mondta, hogy a gáz eddig Németországból érkezett országukba, így jelenleg nem állnak rendelkezésre a megfelelő technikai eszközök, hogy meg tudják változtatni a gázszállítás irányát.

Spanyolország azt tervezi, hogy szükség esetén akár az energiaintenzív üzemeket is átmenetileg bezárhatja a csúcsidőszakban, a kiesést az állam az érintett cégeknek kárpótolná.

Finnország áramellátója, a Karhu Voima Oy viszont közölte, hogy az energiaárak meredek növekedése miatt csődöt jelentett. A cikkben arra is kitérnek, hogy Oroszország az ukrajnai inváziója előtt az EU gázkészletének körülbelül 40 százalékát biztosította, de a nyugati szankciók bevezetését követően leállította az Északi Áramlat 1 gázvezeték forgalmát. Az európai gázárak az év kezdetéhez képest azóta minimum megduplázódtak.

Energiaipari különadó jöhet az EU-ban, a beszedett pénzt szétosztanák a tagállamok között Az energiaiparban keletkező rendkívüli nyereségét megadóztató, úgynevezett szolidaritási hozzájárulás egymás közti megosztására ösztönzi az Európai Bizottság a tagállami kormányokat - írja a Handelsblatt egy tervezetre hivatkozva.

A múlt héten derült ki, hogy az energiaiparban keletkező rendkívüli nyereségét megadóztató, úgynevezett szolidaritási hozzájárulás egymás közti megosztására ösztönzi az Európai Bizottság a tagállami kormányokat. Ily módon az érintett cégeknek a háztartásokra és vállalatokra nehezedő terhek miatt a "szolidaritás jegyében" le kell mondaniuk a drágulás miatti extra nyereség egy részéről.