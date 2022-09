Ne hagyd elértéktelenedni a pénzed! Befektetési tippek a párnahuzat helyett (x)

Érdekes, hogy a legtöbb ember az ideje nagy részét munkával tölti, hogy megkeresse azt a pénzt, amit aztán meggondolatlanul, könnyelműen költ el – nem gondolva a jövőre, nem tervezve és nem spórolva. Pedig tudatos odafigyeléssel és a „keveset, de rendszeresen”-elvet követve te is tehetsz azért, hogy a megtakaríthass, a befektetési megoldások pedig abban segíthetnek, hogy az egyre magasabb infláció mellett se csökkenjen a pénzed értéke.

Az infláció és a pénz viszonya

Azt már megszoktuk, hogy az áruk és szolgáltatások ára folyamatosan változik, egyes termékeké emelkedik, másoké csökken – de azért inkább az előbbi a jellemző. Inflációról akkor beszélünk, amikor nem csak egy, hanem sok áru és szolgáltatás ára emelkedik és kevesebbet kapunk ugyanazért a pénzért. Más szóval: az infláció az oka annak, hogy az idő előrehaladtával csökken a fizetőeszközünk vásárlóértéke.

Ha a fizetéseket nézzük, akkor a gond akkor kezdődik, amikor a béred a hivatalos KSH-infláció szerint emelik, a kiadásaid pedig ennél nagyobb mértékben nőnek. Így az évek múlásával egyre szegényebb leszel, és bár egy ideig a fogyasztás csökkentésével, rosszabb minőségű étellel, kulturális, szórakozási, nyaralási kiadások lefaragásával kivéded a „támadást”, győzni nem tudsz, csak akkor, ha infláció felett érsz el jövedelmet.

Jövedelemnek számít a megtakarításaidon elért hozam is. Ha a bérednél nem tudsz arányos emelést kiharcolni a főnöktől, akkor a megtakarításaidon kell többletet (hozamot) elérned vagy pluszmunkát kell vállalnod.

Mibe fektesd a pénzedet?

A legfontosabb alapszabály az, hogy minden hónapban rakj félre valamennyi pénzt. Az első lépés egy biztonsági tartalék megteremtése, ez általában hat havi megélhetésre elegendő pénz megtakarítását jelenti.

A következő lépés az, hogy a megtakarítások világából át kell lépned a befektetések világába. A megtakarítás bizonyos konkrét cél – vásárlás, utazás, lakásvásárlás, gyerekvállalás – érdekében történik. A befektetés már kicsit más: itt a cél az, hogy a pénzünk dolgozzon helyettünk. Sokkal könnyebb úgy befektetési döntéseket hozni, ha van tapasztalatod, megfelelő termékismereted és szerencsés esetben örököltél, jelentősebb összeghez is hozzájutottál.

Érdemes mielőbb egy befektetési portfólió keretei között gondolkoznod, hogy megszokd a pénz dolgoztatásának folyamatát. Itt nemcsak befektetési termékekről kell egyenként döntened, hanem a teljes portfólió hozamát és a vállalt kockázat mértékét kell jól meghatároznod.

Érdemes kicsiben is elkezdeni

Hogyan láss hozzá a megtakarításhoz? A legfontosabb a gondolkodásod átalakítása, hogy elhidd: érdemes a kisebb pénzekért is lenyúlnod. Például: a jelenlegi bankszámládat miért nem cseréled le online számlanyitás segítségével szokásaidhoz jobban illeszkedőre? Érdemes utánajárnod, mert a mai digitális bankolás mellett az online számlanyitás már csak pár percet vesz igénybe, emellett kényelmes is. Végeredményként pedig olyan bankszámlád lehet, amelyre a bank lehet, hogy kedvezményt is tud biztosítani, hiszen ez által az intézet is csökkentheti a saját költségeit.

Az MNB legfrissebb adatai szerint márciusban további 408 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő készpénz állománya, így jelenleg 8.304 milliárdnyi bankjegyet halmozott fel a magyar lakosság és a vállalatok együttesen. Ez a növekedés folyamatos, de most az orosz-ukrán háború miatt különösen nőtt. Pedig hatalmas veszteséget, az elérhető kamatbevétel elmaradását jelenti, ha készpénzben tartjuk a megtakarításainkat. Eltekintve a „feketepénzektől”, a nyilvánosságot kerülő tranzakcióktól a lakosság puszta kényelemből, a tudatosság hiánya miatt is rengeteg készpénzt tart otthon.

Tehát érdemes kicsiben is elkezdeni a pénzünk kezelését, a tudatos megtakarítás elindítását. Az eredmény nemcsak az online számlanyitással létrehozott bankszámlánkon, hanem a pénzügyi tudásunkon is mérhető lesz.

Jelen marketingközlemény nem minősül ajánlattételnek, a tájékoztatás nem teljes körű, ezért a további részletekről kérjük, tájékozódjon K&H Bank személyes ügyfélpontjain és a honlapján (www.kh.hu) elérhető, adott termékhez kapcsolódó üzletszabályzatból, általános szerződési feltételekből és hirdetményekből.