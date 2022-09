Gyöngyösi Márton perel a kormánymédiában megjelent házasságát érintő hazugságok miatt

Gyöngyösi Mártonról, a Jobbik elnökéről tegnap jelent meg egy lejárató cikk a kormánymédia különböző fórumain. A politikus perelni fog a leírtak miatt - derül ki a mai posztjából.

"A Fidesz propagandája most a házasságomat vette célba hazugságaival.A politikai vitákra nyitott vagyok, azonban azt nem fogom eltűrni, hogy a magánéletemben vájkáljanak törvénytelen eszközökkel, és próbálják azt bemocskolni. Ahogyan eddig, úgy most is be fogom őket perelni, és ezt a pert is pont úgy fogják elveszíteni, ahogy a többit.Persze, mindez aligha fogja őket megakadályozni a mocskolódásban, hiszen heti pár százezer, vagy néhány millió erre költött forint nem tétel egy hazudozásra épülő rendszernek. Természetesen, ha már a kérdés a házasságommal kapcsolatban felmerült, nem fogok elmenekülni a válasz elől: négy éve valóban volt egy házassági válságunk, amit néhány hónap alatt rendeztünk, és azóta is boldog házasságban élünk a feleségemmel, immár 16. éve. A feleségemen kívül soha mással nem éltem együtt. Minden, a házasságommal kapcsolatos kérdés kizárólag rám és a feleségemre tartozik"

- írta Gyöngyösi Márton.