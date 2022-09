Parragh: a rendszerváltás óta nem látott sokkhatás érkezik, erősen nőni fog a munkanélküliség

„Egész Európa recesszió előtt áll, ami alól Magyarország sem tudja kivonni magát, de ezt tompítani kell” – mondta Parragh László a Portfoliónak adott interjújában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke többen között beszélt a fennálló energiaválságról, a munkanélküliség várható növekedéséről, illetve az uniós pénzekről, de a vasárnapi boltzárról is elmondta véleményét.

Úgy véli, a mostani energiaválság más természetű, mint amilyen, mint a Covid-válság volt, Parragh a rendszerváltás sokkhatásához hasonlította, amikor az egész magyar termelési struktúra, az iparpolitika kérdőjeleződött meg.

A recesszió túlélésében a legfontosabb a működés megtartása, ezért a Széchenyi Kártya Program jövője a kulcskérdés, fejtette ki. A kamara javaslata a feldolgozóipar segítése, fenntartva a likviditást, megteremtve a technológiai átállás lehetőségeit, és át kell térni a hatékonyabb és zöldebb energiafelhasználásra.

„Azt javasoljuk, hogy ehhez a megemelkedett működési költségeik, munkahelymegtartási törekvéseik állami támogatást kaphassanak, továbbá támogatott forrásokhoz juthassanak, hogy talpon tudjanak maradni"

- fogalmazott.

Parragh László szerint ugyanis elkerülhetetlen a munkanélküliség növekedése. Szerinte nincs annyi pénz a költségvetésben, amit a munkahelyek megőrzésére lehetne fordítani.

„Várhatóan sajnos erősen nőni fog a munkanélküliség, ezt már nem lehet elkerülni. Ez sem ördögtől való, hiszen tudjuk, hogy a gazdaság sohasem állandó, a konjunktúra és visszaesés időről időre váltakozik. Nekünk azért kell most dolgoznunk, hogy a lefelé ívelő szakaszt a leggyorsabban képesek legyünk megállítani, és visszatérhessünk az újbóli fellendüléshez”

– mondta.

A költségvetésről szólva elmondta, az "kétarcú", mivel az év első felében az erős gazdasági növekedés és az infláció miatt elképesztő mértékben nőttek a bevételek, de a kiadások is hasonló tendenciát mutattak. "Az év második felében már a növekedés mértéke lassabb lesz, ezért nagyon-nagyon óvatos költségvetési politikát kell folytatni. A tervezés szempontjából el kell mondani, hogy ma még senki sem látja, miként alakul a jövő év" - mondta.

Parragh a tárgyalás alatt álló uniós pénzekre is kitért. Az MKIK elnöke szerint ha az unió időben folyósítja a Magyarországnak járó forrásokat, akkor lehet kezelni a fizetésimérleg-hiányt.

„Az is segítene, ha az ország megtakarításainak egy része euróban lenne, nagy gond, hogy ez nem így van. Számomra elképzelhetetlen, hogy kizárólag forintban finanszírozzuk magunkat” – tette hozzá.

Parragh Lászlót az inflációról szólva azt mondta, egyelőre nincs olyan folyamat, „ami miatt drasztikusan alacsony szintre süllyedne az infláció, a kialakuló recesszión kívül”.

A Portfoliónak a közelgő télről és fűtési szezonról is beszélt. Úgy látja,

a legfontosabb most, hogy a háztartások mérsékeljék az energiafogyasztásukat, és ha tehetik, ruházzanak be hatékonyabb fűtési rendszerbe és nyílászárócserébe.

Parragh László az interjú végén azt is leszögezte, hogy „a MKIK-nak semmilyen javaslata nincs a vasárnapi nyitvatartás kapcsán”. Szerinte ebben a kérdésben a piac szabályozza önmagát, sokan csak később nyitnak ki vagy korábban zárnak be, hétvégén és hétköznap is egyaránt. "Ez nemcsak energia-, hanem munkaerőköltség kérdés is, a zárva tartással számos költségen lehet spórolni, igaz a bevétel elmaradása is vele jár. A kereskedelemben most mindenkinek spórolnia kell" - fejtette ki.

„Ha a döntéshozó kéri, akkor természetesen meg tudjuk kérdezni a vállalatokat, hogy nyitva vagy zárva szeretnének-e lenni vasárnap, de ilyen kérés nem érkezett” – fejtette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.