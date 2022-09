Visszakapja a frekvenciáját a Tilos Rádió

Ma kora hajnalban, 6 óra körül jött meg a hír, hogy van nyertese az FM 90.3 frekvencia pályázatnak! Mivel egy pályázó volt csak, a Tilos Kulturális Alapítvány, vajon ki lehet ennek a pályázatnak a nyertese?

A Tilos Rádió Facebook-oldalán közölte hogy megnyerték a kiírt pályázatot, s ezzel visszakapja nemrég elvesztett frekvenciáját a Tilos Rádió.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) még idén tavasszal jelentette be, hogy nem újítják meg a Tilos Rádió médiaszolgáltatási jogosultságát, arra hivatkozva, hogy több alkalommal is jogsértést követtek el. A rádió augusztus közepén újabb pályázatot nyújtott be az FM 90.3-as frekvenciára, de közben szeptember 3-án le kellett állítaniuk a sugárzást, és csak online folytathatták a tevékenységüket.

(MTI)