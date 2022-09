Egészségügyi, iskolai és kultúrális beruházások szerepelnek a „Lázár listán”

Arról listáról van szó, amely Lázár János korábbi bejelentése alapján az elhalasztott állami beruházásokat tartalmazza. Az építési és beruházási miniszterként visszatért Lázár János egyik feladata, hogy áttekintse azokat a tervezett projekteket amiket nem ítél sürgősnek és nélkülözhetetlennek.

A kormány célja, hogy az állami beruházásokon két év alatt 1150 milliárd forintot takarítson meg, mert az EU-s pénzek hiányában kong az államkassza

- írja az Átlátszó.

A lista szerint sok iskola és út építése mellett elmarad több szakrendelő felújítása, a Semmelweis Egyetem anyasági centrumának építése, valamint a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kivitelezése is. Ami meglepő, hogy nem épül fel a 46 milliárdos kőbányai sportcsarnok, és a nemrég elhunyt Póka Egon nevét viselő kőbányai könnyűzenei központ sem, amely 10 milliárd forintba kerülne.

Lázár augusztus végén a fideszes Tranzit Fesztiválon jelentette be, hogy 270 projektről született már döntés. A portál közadatigénylésben kérte ki a leállított projektek listáját, de Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője 3 nappal előbb kérdezte meg ugyanezt, így a neki küldött lista linkjét kapták válaszul.

Az iskolák és utak mellett több egészségügyi beruházás is van a listán:

- a Bács-Kiskun megyei kórház Pólus programjának II. üteme,

- a Bajcsy-Zsilinszky Kórház monori és XVII. kerületi szakrendelőinek felújítása,

- a Bicskei Egészségügyi Központ korszerűsítése,

- a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti lovasterápiás központjának építése,

- a mórahalmi komplex fejlesztő centrum (vizes és lovas terápia) kivitelezése,

- a Semmelweis Egyetem anyasági centrumának létrehozása,

- a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum megépítése,

- a Somogy megyei Kaposi Mór Kórházhoz tartozó mosdósi kastély megújítása,

- a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központjának rekonstrukciója.

Lázár listáján szerepel a már említett kőbányai multifunkciós sportcsarnok is, ami Fidesz-közeli cégeknek hozott volna jelentős bevételt. A több mint 13 000 m²-es épület kivitelezését a Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Zrt. konzorciuma nyerte el nettó 46 milliárd forintos ajánlattal. A ZÁÉV Mészáros Lőrincé, a Magyar Építő pedig Paár Attilához köthető, aki a WHB tulajdonosa is, és Tiborcz István miniszterelnöki vej üzlettársaként vonult be a köztudatba.

Rengeteg lefújt sportpark is szerepel a listán Bácsalmástól Hosszúhetényen át Újfehértóig. Valamennyi a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program része lett volna.

Szerepel még a listán néhány kulturális projekt is, például a Hagyományos Vadászati Módok Háza a keszthelyi kastélymúzeumban, a Külügyi és Külgazdasági Intézet felújítása, a ceglédi Gulag-múzeum megépítése, a dabronci Szegedy-kúria állagmegóvó munkái, a göcseji falumúzeum felújítása, a Piliscsabára tervezett Moravcsik Gyula Görög-latin Filológiai és Forráskutató Intézet kivitelezése, a majki kamalduli remeteség műemléki rekonstrukciójának folytatása, a szegedi Járműipari Kompetencia Központ kivitelezése, és a somogysárdi Somssich-kastély állagmegóvása.