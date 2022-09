Szép őszi idő lesz szombaton, vasárnap viszont jön a csapadék

Szombaton fátyolfelhők szűrhetik sokfelé a napsütést, de lehetnek olyan körzetek is, ahol megvastagodhat a felhőzet – írja az Időkép. Említésre méltó csapadék viszont sehol sem várható. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél. Melegszik az idő, délután már 17-24 fok valószínű, a reggel viszont még hideg lesz, 1 és 7 fok közé hűl a levegő, de néhol gyenge fagy is előfordulhat, valamint foltokban pára, köd is képződhet.

Vasárnap a túlnyomóan felhős, borongós idő mellett egyre többfelé kialakulhat eső, zápor, de keletre, északkeletre csak este érkezhet meg a csapadék. A délies szél helyenként élénk lehet.

Enyhébb lesz a hajnal, délután pedig 16-24 fokra van kilátás, délkeleten, valamint délen lehet a legmelegebb.