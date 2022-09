A börtöncellákat szintén 18 fokra lehet fűteni, de az inflációra is panaszkodnak a rabok

Amellett, hogy maximum 18 Celsius fok lehet télen a börtöncellákban is, még az elszabaduló árakkal is szembesülnek a rabok: ugyanis annyira felgyorsult és kiszámíthatatlanná vált a büntetés-végrehajtási intézetekben az infláció, hogy háromhavonta felülvizsgálják némelyik élelmiszer-beszerzésről szóló szerződés árait - derült ki a közbeszerzési értesítőből. Az rtl.hu azt írja, az energia- és élelmiszerárak elmúlt hónapokban tapasztalt drágulása a büntetés-végrehajtási intézetek vezetőit és a rabokat is érzékenyen érinti. Az étkeztetéshez használt alapanyagok esetében például több esetben 10-25 százalékkal kellett emelni a szerződésben szereplő összegeket.

Az idei megállapodások alapján a Belügyminisztérium alá tartozó szervek eddig 17 forintért vásárolták a gázt kWh-ként, jelenleg azonban a világpiaci ár ennek legalább a négyszerese, nagyjából 70 forint.

Így a tavalyi 1,4 milliárdos költség helyett most közel 6 milliárd forintot kellene fizetni a gázért,

nem számolva a rendszerhasználati díjat.

A kormány közintézmények fűtéséről szóló, nemrégiben megjelent rendelete a börtönökre is vonatkozik, így legfeljebb 18 fokra fűthetik fel azokat is - erősítette meg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

A rabok már korábban is panaszkodtak arra, hogy télen túl hideg, nyáron pedig túl meleg van. Most viszont attól is tartanak, hogy a megszorítások nyomán akár kevesebb élelmiszerhez jutnak majd, még ritkábban férnek hozzá meleg vízhez, illetve nagymértékben nőnek a benti boltok árai. A telefonálás díja mellett a vásárlást a dolgozó fogvatartottaknak havi 33 ezer forintból kell megoldaniuk, feltéve, ha nem kapnak kintről támogatást.

A statisztikák alapján Magyarországon csökkenő trend látható a bűnözések számában, mégis az elmúlt években drasztikusan nőtt a fogvatartottak száma.

Míg 2020 végén csak 16 700-an voltak valamelyik végrehajtási intézetben, addig idén augusztusban már kétezerrel többen, 18 800-an

- írta az rtl.hu.