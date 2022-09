A szankciók megszavazását kérte számon az ellenzék Orbán Viktoron

Ezeket a mondatokat már ismerjük az elmúlt hónapokból

- reagált elsőként Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Orbán Viktor parlamenti felszólalására.

A frakcióvezető szerint Orbán és a Fidesz kettős beszédet folytat, amikor itthon támadja a büntetőintézkedéseket, de közben megszavazzák a szankciókat.

A kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására, de csak akkor, ha nem beszél mást Brüsszelben, mint itthon

- tette hozzá Toroczkai László.

Reagált Orbán Viktor adózásról szóló kijelentésére és hangsúlyozta az áfacsökkentés jelentőségét. A milliárdosok adóját sávosítaná, mert Toroczkai szerint a mostani helyzetben kutyakötelességük támogatni az országot. Nulla támogatást kért az itteni multiknak, illetve magasabb adókat terhelnének az ilyen cégekre.

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője az orosz gázfüggőséggel kezdte. Szólt az atomenergia használata ellen, és a szélenergia előnyeiről, a napelemeket is említve. Kiemelte a társasházak szigeteléseit, amit a miniszterelnök nem említett. A háborúval kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Orbán és a kormány folyamatosan tévedtek. Az LMP-s képviselőt többször is megzavarták a Fidesz frakcióból és Kövér László is rászólt a kormánypárti padsorokban ülőkre.

Lukács László György, Jobbik frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a nyugat áll háborúban, hanem Oroszország.

Orbán Viktornak pedig ki mondta azt Brüsszelben, hogy a szankciók miatt azonnal véget ér a háború? Mondja meg, ki verte át?!

A jobbikos felszólaló ezután kitért a szankciókra, amikor kérdésként megfogalmazva jelezte, hogy ha nem a szankcióban, akkor miben lehet gondolkozni?

A szankciók elmondása szerint igenis működnek az oroszoknál, exportjuk és importjuk 30 százalékot meghaladóan esett, 22 százalékos náluk az infláció.

Mindezt azzal egészítette ki Lukács László, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség sorsát 100 évre határozhatják meg a kormány mostani döntései.

Vannak jogos sérelmeink Ukrajnával szemben, de ilyen helyzetekben okosan kell megválasztanunk, azt, hogy milyen kapcsolatban akarunk lenni a szomszédainkkal

- hangsúlyozta Lukács László.

A Jobbik frakcióvezetője kitért arra, hogy nemcsak az európai emberek dühösek, hanem a magyarok is. Szólt még a rezsicsökkentés részleges eltörléséről, a forint-euró árfolyam alakulásáról. Fontosnak nevezte a családok segítését, de legalább ennyire fontosnak tartja a kisvállalkozókat, akik most veszélyben vannak. Lukács László ehhez kapcsolta még a Dunaferr megszűnésének veszélyét.

Az összes szankciót megszavazta! Kéne keresni egy másik kifogást!

Ezzel zárta reagálását Lukács László György, a Jobbik felszólalója.

Lukács László György Jobbik MTI/Koszticsák Szilárd

Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa beszéde elején hazugsággal vádolta meg a miniszterelnököt, amikor az inflációról és a szankciókról szólt.

A választási kampányban azt ígérte, nem lesz adóemelés, miközben 450 ezer katás adózó terhei nőttek azonnal. Abban is hazudott, hogy azt mondta, nem lesznek megszorítások, miközben a gázár a hétszeresére, az áram energiaára a kétszeresére nőttek, a nyugdíjak pedig 9 százalékkal

- tette hozzá Szabó Tímea.

A Párbeszéd képviselője kitért arra is, hogy a rendszerhasználati díj az ötszöröse lett a villamosáram árának, pedig korábban 50-50 százalékot tettek ki egy számlán.

Azonnal csökkentsék a rendszerhasználati díjakat. Összefoglalva, hazudott Orbán Viktor, mert minden választási ígéretét megszegte

- mondta beszéde végén.

Gurmai Zita, az MSZP képviselője szerint Magyarország soha nem látott megélhetési katasztrófa előtt áll.

A miniszterelnök a 4,8 milliós fizetéséből ezt nem érzi, de a kenyér ára egy év alatt 60 százalékkal emelkedett

- hívta fel a figyelmet azzal kiegészítve, hogy a háború helyett a Fidesz-kormány tehet a brutális drágulásról.

Gelencsér Ferenc, a Momentum képviselője is azzal kezdte, hogy Orbán és a Fidesz minden szankciót megszavazott. Az ellenzéki képviselő szerint ugyanakkor a szankciók működnek és béke szerinte csak akkor lesz, ha Ukrajna megnyeri a honvédő háborúját a háborús bűnösök ellen.

Gelencsér azzal folytatta, hogy a rezsiszámlák hamarosan valósággá válnak a kormányzati propagandával szemben. Ezután úgy fogalmazott, hogy a kormány éppen bedönti a középosztályt. A Momentum elnöke kitért a családokra, akik szerinte tízezrével nem tudják majd fizetni a téli fűtést, vagyis a kormány éppen bedönti a középosztályt.

Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője szerint a kormány a háborús bűnökkel vádolt gyilkost védik. Kezet fognak a gyilkosokkal. Ez undorító. A magyar kormányfő nemzete tisztességét ajánlja fel. Magyarország nem becstelen, mai vezetői azok. Vannak rongy emberek, még rongyabbak és legrongyabbak. A világ Ukrajnával van, a magyar kormány egyedül Putyinnal. Azt gondolja, hogy valamivel fogják Orbánt az oroszok, miközben a miniszterelnök Brüsszel előtt térdel pénzért. Szerinte Orbán szerencsétlen baromnak nézi a magyar embereket. Szánalmas kormánya és kormányfője van az országnak. Nagy száj és kis.... tehetség.

Orbán Viktor: a "baloldal" nemcsak a háború, hanem a szankciók oldalán áll

Orbán Viktor viszontválaszából kiderült, pontosan miről fog szólni a következő időszak kormánypropagandája. A magyar miniszterelnök ugyanis kijelentette, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum nemcsak a háború, hanem a szankció oldalán állnak, ez hiba, mert a háború és a szankciók rosszak - magyarázta.

Emlékezhetünk, az Orbán-kormány azzal a mantrával nyerte meg a 2022-es választásokat, hogy az ellenzék a háború pártján áll - úgy néz ki, a következő hetekben ezt a kommunikációt folytatják majd, csak a háború helyett a szankciók szót használják majd.

Azzal magyarázta a szankciók fideszes megszavazását, hogy csak olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyek Magyarország esetében "nem életbevágóak". Az olajszankció esetében a lengyelek miatt nem élt a kormány vétóval, de sikerült az alól kivételt képezni. Majd azzal érvelt, hogy nem akarták megbontani az európai egységet. Arról is beszélt, hogy hathavonta szavaznak az Unióban az oroszokkal szembeni szankciókról, Orbán Viktor szerint ezért nem időszerűtlen az újabb nemzeti konzultáció.

Üzent Dunaújvárosnak is, mint mondta, a kormány egyeztet a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, hogy megmentsék a Dunai Vasművet.