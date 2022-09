Legalább ezer ülést kell kicserélni a felújított orosz metrókocsikban

Alig néhány évesek a szerelvények, de már több mint ezer ülés helyett kell újat beszerelni. A cechet a sokat hangoztatott garancia ellenére a BKV állja

- tudta meg a Népszava.

A napilap úgy értesült, hogy a BKV vállalkozót keres a hármas metróvonalra a néhány éve gyakorlatilag újonnan gyártott - hivatalosan korszerűsített - orosz metrókocsik üléseinek javítására, illetve cseréjére. Nem egyszeri megoldásként, hanem „keretszerződés keretében - szolgáltatás megrendelésként”.

Vagyis nem csupán alkalomszerűen jelentkező problémáról, hanem visszatérő konstrukciós hibáról van szó.

A kiírás kicsit megtévesztő: a tervezett mennyiségnél ugyan 1060 darab szerepel 24 hónapra, ám a magyarázó részben már az áll, hogy „ a megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek meghatározásra, úgynevezett tapasztalati mennyiségek”. Ez annyit jelent, hogy

minden kilencedik-tizedik ülést cserélni kell az alig néhány éves szerelvényeken.

Az ajánlattevőnek arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy a jótállás keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 2 munkanapon belül garanciális hibaszemlét tart és a lehető leghamarabb elvégzi a javítást. Ha ezt a szerelvényeket gyártó orosz Metrowagonmashtól (MWM) is megkövetelték volna, illetve be is tartatnák, akkor erre a szerződésre vélhetőleg nem is lenne szükség, hiszen az MWM garancia keretében javítaná a megnyekkenő üléseket. Ideálisabb az lett volna, ha az orosz cég eleve megfelelő minőségben gyártja le a metrókocsikat a felújításért kért 219,2 millió eurós (akkori áron mintegy 69 milliárd forintos) árért. De nem így történt. A leszállított kocsikat már az elején hetekig kellett „ébresztgetni”, mire megkezdhették a próbajáratot. Azután az ajtók nyíltak ki véletlenszerűen, mire egy időre ki is kellett vonni a járműveket a forgalomból. Akkor az MWM bocsánatot kért a budapestiektől a hibákért, a BKV-nak pedig mindent megígért, de ezekből nem sokat váltott valóra. Tarlós István főpolgármesterként hol arról beszélt, hogy az ajtóhibát egy orvul elhelyezett fakocka okozta, máskor a "média-huhogókat".

A metrókocsi falai mentén, hosszában elhelyezett üvegszálas műanyagból készült, kivehető betétes, félkemény utasülések elvileg vandálbiztosnak készültek, de olyan gyengécskére sikerültek, hogy a normál terhelést sem bírják. Már a leszállítást követő évben megjelentek az első repedések az ülések vázain, ami a szakértők szerint „a szerkezet megerősítésének igényére felhívó, figyelmeztető jel”.

Az ülések repedése, törése már 2020-ban 34 kocsit, a flotta 15,31 százalékát érintette.

A jelentés azt is megállapította, hogy az MWM általi első javítások nem vezettek eredményre, mivel a repedések a javítás után ismételten megjelentek. Az MWM erre az ülés gyártójának továbbította a garanciális probléma megoldásának feladatát. Vélhetőleg azóta is törik a fejüket. Miközben a budapesti metrón a „szúrós ülőlapok balesetveszélyesek lehetnek az utasokra nézve”.

A BKV ezt is hozzácsaphatja ahhoz a 14 milliárd forintra rúgó kötbérszámlához, amelynek behajtása érdekében pert indított az orosz cég ellen, de lassan négy éve azt se sikerült elérni, hogy az együttműködőnek mondott partner átvegye a per iratait, nemhogy kifizesse a követelést összegét.

Az Orbán-kormány pedig semmit sem tesz, hogy erre rávegye az általuk kommendált céget

