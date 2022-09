Jobbik: Mikor mondja ki végre a Fidesz-kormány, hogy "Ruszkik haza"?

A háborús agresszor Oroszország önkényesen magához csatolta Ukrajna egyötöd részét

- hívja fel a figyelmet közleményében a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Putyin elnök a Kremlben tartott beszédében azt mondta: ezek a területek Oroszország részét képezik, mert régen is oda tartoztak. Ennek a kijelentésnek a fényében joggal kezdhetünk aggódni mi magyarok is, hiszen volt idő, amikor hazánk is az orosz érdekszféra része volt.