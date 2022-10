Cseh Katalin: "Viszlát, kábel-dzsungel"

"Végre!

Viszlát, kábel-dzsungel, senkinek nem fogsz hiányozni!

Az Európai Parlamentben most szavaztuk meg nagy többséggel, hogy két éven belül minden Európában eladott telefonnak és tabletnek ugyanolyan töltővel kell rendelkeznie.

Ezzel nem csak rengeteg bosszúságot, de pénzt is megspórolnak majd a fogyasztók, hiszen nem tudnak többé különböző gyártók az (egyébként nagyon is támogatandó) innovációra hivatkozva különböző típusú töltők gyártásával nyerészkedni a vásárlókon. A kevesebb e-hulladék pedig a bolygót is védi.

Egy-két gyártót leszámítva mindenki nyer ezzel a döntéssel"