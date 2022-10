Jobbik: "Kapják meg a magyar emberek azt, ami jár nekik!"

A Jobbik megszavazta az Országgyűlésben a korrupcióellenes javaslatokat, mert "jelenleg ez a leggyorsabb és legbiztosabb módja, hogy a beragadt uniós forrásokhoz hozzájussanak a magyar emberek" - szögezte le keddi közleményében az ellenzéki párt, hozzáfűzve, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben most ezt látják a legfontosabb feladatnak.

A Jobbik szerint sem Magyarország, sem a magyar családok, ahogy a vállalkozások és az emberek sem veszíthetik el ezeket a forrásokat Orbán Viktor korrupt rendszere vagy épp politikai viták miatt.

"Az azonban ténykérdés, hogy bár az elfogadott javaslatok nagy része az Európai Unió kérései mentén került kidolgozásra, ezek önmagukban nem garantálják a transzparenciát, ezért

az Európai Unió kéréseinek teljesítését szoros ellenőrzés alatt kell tartani, és minden esetben leleplezni a kormányt, ha csak felmerül a gyanú, hogy a szándékaik nem őszinték"

- figyelmeztetnek a közleményben.

Ugyanakkor kitértek arra is, hogy a Jobbik konzervatív pártként jelenleg is azon dolgozik, hogy további javaslatokat nyújtson be a közpénzekkel kapcsolatos ügyek és folyamatok átláthatóságáért. Teszik mindezt azért, hogy