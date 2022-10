Ujhelyi: Azt mondták nekem, ez Molnár Zsolt pártja, így ezért ez a párt már nem az enyém

"Én nem változtam. Már a 2014-es és 2018-as pártvezetői pályázatomban is ugyanazt mondtam: megroggyant az MSZP brandje és valami egészen mást kell csinálnunk, amíg állnak még Horn Gyula cölöpjei. Be kellett lássam, hogy hiába igyekeztem más irányba kormányozni a párt hajóját; azok, akik vezetik továbbra is zátonyok és viharok felé mennek. A pártvezetés közölte vele, hogy ebben a pártban Molnár Zsolthoz kell igazodni - vegyem tudomásul, ha ő nem támogat, akkor nem lehetek pártelnök és nem valósíthatom meg a reform-elképzeléseket"

- mondta az MSZP-ből néhány napja kilépett Ujhelyi István a Szabad Európának.

A hosszú interjú főbb megállapításait az EP-képviselő pontokba szedte, amely a Facebook oldalán olvasható.

Ismeretes, Ujhelyi István vasárnap jelentette be, hogy kilép az MSZP-ből. Egyebek mellett közölte, tiszta lelkiismerettel hozta meg döntését, rajta nem múlt a változtatás, és szerinte be kellett látnia, hogy sokadjára sem tudta áttörni a belső megkövesedés falát. Európai parlamenti mandátumáról azonban nem kíván lemondani. Ez azt is jelenti, hogy az MSZP képviselet nélkül marad az EP-ben.

Komjáthi Imre, az ellenzéki párt elnökhelyettese hétfőn lapunknak elmondta, szerinte ezzel hibát követett el Ujhelyi István, ezért azt akarja, hogy Ujhelyi adja vissza EP-képviselői mandátumát.