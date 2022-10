Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség: "Nem a Vodafone megvásárlása a legjobb befektetés Magyarország számára"

"Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) továbbra is szolidáris a sztrájkoló pedagógusokkal. Bár sokan és sokszor elmondták, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, a pedagógus a sikeres ország záloga. Ha elfogynak a tanárok, nem lesz jövőnk! A pedagógusok hivatástudatára nem lehet a végsőkig hagyatkozni. Ezt észre kell vennie a magyar kormánynak. Nem a Vodafone megvásárlása a legjobb befektetés Magyarország számára, hanem a tanárok bérének emelése és az oktatás szabadságának visszaállítása.

A kormány 2013-ban tett ígéretet a pedagógusoknak tisztességes fizetésre, amit egy év múlva alattomos módon felrúgott. Már nem is hajlandó érdemi sztrájktárgyalásokat folytatni, sőt, gyáván, még a tanárok sztrájkhoz való jogát is el akarja venni. Ha pedig mégis tiltakoznak, akkor fenyegető leveleket küld a jogaiért kiálló pedagógusoknak. A múlt héten pedig a Rubicont is átlépve, a Belső-Pesti Tankerületi Központ felmondott öt tanárnak a Kölcsey Gimnáziumban. Ez az utolsó kétségbeesett próbálkozása volt a kormánynak, hogy megfélemlítse a tanárokat.

Az ÉSZT elfogadhatatlannak és felháborítónak tartja, hogy a magyar kormány, több mit egy évtizede folyamatosan szűkíti a munkavállalók jogait. Kiüresíti és megfosztja őket a legerősebb

érdekérvényesítési formától, a sztrájktól, de az egészségügyben még a kollektív szerződéshez való joguktól is. Ez

Alaptörvény ellenes, és nemzetközi szerződéseket is sért, emellett súlyosan korlátozza a szakszervezetek érdekképviseleti tevékenységét. Erre már a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is figyelmeztette a magyar kormányt. Azonban a kormányzat továbbra sem változtat gyakorlatán, amelynek komoly nemzetközi következményei lehetnek.

Ez a sztrájk már nem csak a tisztességes bérekről szól, hanem kiállás is, a kirúgott kollégákért, és kiállás saját magunkért. Jelezzük a mindenkori hatalomnak, hogy eddig, és ne tovább!"

- olvasható az ÉSZT friss sajtóközleményében.