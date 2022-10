Tevebiznisz: Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea tevéket (is) tenyésztenek

Lassan már tényleg nem lesz olyan terület, ahol Mészáros Lőrincék nem szereznének jelentős tulajdont. Arra azonban talán kevesen gondoltak, hogy az építőipar, a vendéglátás, a turizmus, a könnyűipar, az ingatlanbiznisz, a mezőgazdaság, vagy éppen a média után az ország kedvenc gázszerelője most tevéket fog tenyészteni.

Pedig így van, mivel Mészáros Lőrinc és családja - számos más agrárérdekeltségük mellett - úgy tűnik, reális lehetőséget látnak arra is, hogy teve, illetve tevefélék tenyésztésével is foglalkozzanak - számol be a szokatlan befektetésről a mfor.hu.

A gazdasági portál szerint az eddigi négyről hat főre nőtt a tulajdonosok száma a Mészáros Agro Kft-ben, amely fő tevékenysége szerint gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztésével foglalkozik, de van egy ritka tevékenységi köre is, a teve, tevefélék tenyésztése. Szeptember végén a felcsúti székhelyű cég új tulajdonosai közé bekerült Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea is, aki a Tv2 igazgatósági tagja is.

Amúgy hazánkban kevesen foglalkoznak ezzel, pedig például a tevetej egyre népszerűbbé válik a közel-keleti országokon kívül is. Az ugyanis sok szempontból különbözik a szarvasmarháétól, fogyasztása a tejcukor-érzékenyek számára sem jár annyira kedvezőtlen következményekkel, mint más tejtermékek. Vizsgálatok bizonyítják antiallergén jellegét, erősíti az immunrendszert, valamint gyulladáscsökkentő hatású. Szappant és testápolót is lehet belőle készíteni. A Közel-Keleten régóta szívesen használják koraszülött gyermekeknél is, hogy ezzel támogassák a szervezetük fejlődését. A tevefélékről ugyanakkor köztudott, hogy nehéz bánni velük. Esetenként agresszívak és nemtetszésüket gyakran hörgő hangon és „köpködés” formájában fejezik ki. Az AgrárUnió szerint tenyésztésük is költséges projekt lehet, mivel csak 4-6 évesen ellenek először, addig tehát gyakorlatilag "feleslegesen" tartják, etetik őket. Kétévente hoznak világra egy utódot 12-14 hónapos vemhességet követően. Előnyükre szolgál viszont, hogy akár 50 évig is elélnek, ami igen kifizetődő lehet.

Persze nemcsak tevék tenyésztését biztosítja a felvett tevékenységi kör, hanem tevefélékét is, vagyis például lámával vagy alpakával is foglalkozhatna Mészáros Lőrinc. Bár ezek sem kevésbé szokatlan állatok idehaza, alpakafarm már működik Magyarországon.

Az Agrárszektor cikke szerint a Vas megyei Őrségi Alpakafarmon Könye Kata családja generációk óta tenyészt szarvasmarhákat, ő azonban néhány éve belefogott az alpakatartásba is. Ezenkívül Jobaházán található a Magyar Alpaka Kft., ahol nemcsak tenyésztéssel, valamint az állatok eladásával is foglalkoznak, de széles körű tudást is átadnak az érdeklődőknek.

A tevékenység egészen profitábilis: a cég 2020-ban a leadott beszámolója szerint 11,3 millió forintos bevételből 3,7 milliós profitot ért el.