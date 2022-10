Az energiaválság miatt digitális oktatásra áll át a Dunaújvárosi Egyetem

Az energiaköltségek drasztikus emelkedése miatt digitális oktatásra áll át a Dunaújvárosi Egyetem, írja a Dunaújvárosi Hírportál az egyetem tájékoztatása alapján.

„A közel tízszeresére emelkedett távfűtési költségek következtében a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) vezetése a Szenátus támogatásával az oktatás digitális formában történő szervezése mellett döntött, amely lehetővé teszi azt, hogy az intézmény takarékossági okokból az egyes távhővel fűtött épületek használatát – azok állagmegóvása mellett – a fűtési időszakban mellőzze” – írja az intézmény.

A közleményben hozzátették, hogy a DUE „kiváló online tananyagokkal rendelkezik”, amelyeket már a koronavírus-világjárvány időszaka alatt többszörösen kipróbáltak és sikeresen alkalmaztak. Azt is írták, hogy a Dunaújvárosi Egyetem megtartja az előre eltervezett programokat, így például a november második hetében megrendezésre kerülő Tudományos Hét rendezvényeit, valamint a november 10-re és december 17-re tervezett nyílt napokat is.

A Telex megjegyzi, a felsőoktatási intézmények már nagyban készülnek különböző spórolási technikákkal: nemrégiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közölte, hogy langyos lesz a meleg víz, kicsavarják az izzókat is, és a kézszárítókat is kikötik. A Budapesti Gazdasági Egyetemen is maximálják a hőmérsékletet, a vécében pedig nem lesz meleg víz.