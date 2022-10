Asztalvásárlás? Segítünk! (x)

Kicsi, nagy, kerek, szögletes- mi az? Valóban, az asztalok széles skálájára gondoltunk. Ez a bútordarab a mindennapjaink természetes szereplője, hiszen minden helyiségben megtalálható valamilyen variációja. Mivel a kínálat hatalmas, és a különböző típusok más-más funkciót töltenek be, így szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, hogy könnyebben igazodj el az asztalok útvesztőjében. Lássuk, melyik helyiség milyen lehetőségeket rejthet!

Nappali, étkező

Kezdjük a lakóterek leggyakrabban használt szobáival, melyek gyakran egybeolvadnak. Az étkező magától értetődő bútordarabja az étkezőasztal, mely minél nagyobb, annál jobb. Ha gyakran rendezel vacsorapartikat, vagy csak szereted, ha együtt étkezik a család, jó, ha mindenki kényelmesen elfér az asztal körül. Bátran válassz karakteres darabot, hiszen ő lesz a szoba meghatározó eleme. A nappaliban alapfelszereltség a TV állvány, mely inkább funkcionális, mint stílusos kiegészítő, ám könnyen feldobhatod a teret, ha különleges dohányzóasztalt választasz. Természetesen nem kell dohányosnak lenned, hiszen a dohányzóasztalok kínáló, tároló szerepet is betöltenek stílusos megjelenésük mellett. Praktikus döntés lehet egy tárolóasztal is, mely több tároló helyet biztosíthat egy dohányzóasztalnál, ugyanakkor kevesebb helyet foglal.

Hálószoba, dolgozószoba

Nem is gondolná az ember, de bizony a hálószobában is használunk asztalokat. Ugye, a te hálószobádban is akad éjjeliszekrény? Bár nevében és funkciójában inkább a szekrényekhez sorolható, de számos minimalista kivitelezés már az asztalok felé billenti a mérleg nyelvét. A kényelmes reggeli készülődés hű társa lehet egy fésülködőasztal, mely a praktikum mellett igazán esztétikus bútordarab, mely feldobja a szoba hangulatát.

A dolgozószobák alapdarabjai az íróasztalok, melyek számos variációban kaphatóak. Legyen polcos vagy fiókos, kombinált vagy minimalista, mindenki megtalálhatja az igényeihez illőt!

Konyha, kert

Ritkán kerül rivaldafénybe, ám annál praktikusabb, ha van kéznél egy zsúrkocsi! Ezek a pici, görgős- polcos asztalkák hatalmas segítséget nyújtanak egy több fogásos étkezés tálalásánál. Ha kicsi konyhával rendelkezik otthonod, válassz bárpultot, vagy olyan étkezőasztalt, mely összecsukható, így mindig marad elegendő hely konyhádban.

A kerti asztaloknak több szempontnak is meg kell felelniük: ha ilyet választunk, mindig figyeljünk az időtállóságra, hiszen a design és praktikum mellett kültéren ez is nagyon fontos szempont! Szerencsére a FAVI-n rengeteg típusú asztal közül válogathatsz! Látogass el oldalukra és böngéssz 250+ lakberendezési üzlet kínálatából egy helyen!