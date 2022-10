Horgászbotokról egyszerűen, kezdőknek (x)

A tökéletes horgászbot kiválasztása nem kis feladat, főleg kezdők számára. Egyik oldalról ott van, hogy nem szeretnéd magad túl nagy költségekbe verni, a másik oldalról pedig, hogy minden funkcióját képes legyen ellátni. Kevesen tudják, de már azelőtt fel kell készülni, hogy a boltba megérkeznél.

Miből készül a horgászbot?

Az újgenerációs horgászbotok grafitból készülnek, amelyek súlya könnyű, és kezelni is roppant egyszerű. Régebbi társaik szénszálból, üvegszálból és kompozitból készültek. A grafit botokat ajánljuk kezdők számára is, de vigyázz rá, mert a túl sok hal fárasztás miatt el is törhet! Merevsége miatt ugyanis törékenyebb még az üvegnél is. A legminőségibb anyag a kompozit, így ezért már mélyen a zsebedbe kell nyúlni - kezdőként pedig nem ajánljuk, hogy rögtön a legdrágább botot vedd meg!

Az első kérdések - felkészülés a horgászbot vásárlásra

Tó vagy folyó? Tudod már, hogy pontosan hol és milyen vízen szeretnél horgászni? Teljesen különböző horgászbotra van szükség abban az esetben, ha tavon vagy ha folyóvízen szeretnél horgászni. Ha ez megvan, akkor nyugodtan menj le a kinézett vízpartra, és kérdezz körbe, hogy a veterán horgászok mit részesítenek előnyben!

Ezután a következő kérdés: milyen halat szeretnél fogni? Természetesen ezt meghatározza az, hogy milyen vízben pecáznál, de a hal mérete egy sarkalatos pont. Kezdőként talán a legjobb választás a feeder botok, főképp pontyozáshoz, méret esetén pedig 3,60 méter hosszúság.

A bojlis bot örök befutó lehet, ha nagytestű halakra szeretnél horgászni, mint amilyen a ponty és az amur. Nagy távolságot lehet befogni vele, viszont nem tartozik a legegyszerűbb horgászati módszerek közé. A bottávolságot ugyanis a bor hosszúsága, a dobótechnika és a saját méreteid is meghatározzák. Kezdőként még lehet, hogy nem tudod olyan célirányosan és erősen eldobni a horgászbotot, mint szeretnéd, de ez ne keserítsen el! A távolságot ezután tartani is kell, így inkább válassz először kisebb távolságot, hogy biztosan tudd tartani.

A horgászbot megvásárlása esetén a fő szempont a bot mérete, akciója, hogy hol hajlik, a dobósúlya és a felépítése. A bot lehet teleszkópos, és az is fontos szempont, hogy hány darabból áll, főképp a szállítás miatt. A bot akciója lehet light, medium, medium heavy és heavy, kezdőknek inkább a medium heavy és heavy ajánlott. A heavy esetén csak a bot teteje hajlik meg, így pontos célzás érhető el vele, miközben akár nagyobb halakat is el lehet fogni vele. A középmerev, vagyis medium heavy esetén már a bot felső fele elhajlik, így kevésbé pontos célzás érhető el a segítségükkel. A medium esetén már a bot ⅔-ad része meghajlik, így nagyobb távolságra is ideálisak, míg a light esetén már a bot teljes része meghajlik. Ez különösen akkor jó, ha nagytestű hal elfogása a cél, hiszen így kevésbé fog törni is a bot. Kezdőknek azonban nem ajánlott, mert nehezebb vele pontosan célozni.

A horgászbot árak

Végignézve a horgászbot árakat, láthatjuk, hogy a 9 ezer forintos kategóriától elkezdve a határ a csillagos ég. Természetesen azonban érdemes először egy 10-20 ezer forint közötti összeget megcélozni, hiszen ne felejtsd el, hogy még számtalan más kiegészítőre lesz szükséged. A legalapvetőbb, hagyományos feeder botok már 10 ezer forintért is kaphatók, így nem szükséges egy vagyont rákölteni.

Összességében tehát kezdőként érdemes lehet egy 3.6 méter hosszúságú, kemény vagy közepesen kemény botot választani. Ennek köszönhetően ugyanis biztos, hogy lesz sikerélményed, akár pontyot, akár egy amurt szeretnél fogni!